高鐵車廂升級了　新顯示器、遮光簾亮相「廁所也要改裝」

▲高鐵車廂顯示器升級。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／高雄報導

台灣高鐵列車車廂服務升級，高鐵700T列車近期變身，提供多項新的服務設施，包括融入ESG理念的遮光簾，遮光率攀升至最高95%，有效隔熱節能外，車廂內部顯示器面積增5倍，並提供超廣域170度以上視角，車廂內廁所也改裝，並提供環保頭靠墊。

高鐵列車車廂部分設施升級了，包括車廂內部資訊顯示器，從原有LED螢幕升級成國產4k高畫質液晶螢幕，顯示面積較原本增加5倍，讓車次資訊辨識度更高，同時提供超廣域視角170度以上，方便車廂內各個位置的旅客可以清楚閱讀車次、跑馬訊息等。高鐵公司表示，第一組安裝完成的列車，在1月16日正式上線服務，後續也將依照排程陸續更換。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，車廂外部資訊顯示器從原有三色LED變更為LED全彩螢幕，提供超廣域視角170度以上，方便旅客辨別車次資訊。

高鐵車廂內新遮光簾也融入ESG理念，高鐵公司說明，700T列車原有遮光簾遮光率約67%，新開發的遮光簾大幅提升至92~95%，除可遮擋陽光，進一步減少陽光照射產生的熱能，降低車廂內溫度，有助部分空調的節能效果。

▲高鐵列車遮光簾及靠頭墊升級。（圖／記者李姿慧攝）

另700T列車車廂廁所未來也將改裝，室內將配備三合一鏡台，提供給皂、給水、清消液，並配置高質感洗手盆，搭配LED柔光照明、防滑地板等設計，整體採舒適簡約風格。

此外，為實現「永續運輸」理念，高鐵環保頭靠墊改採木漿纖維材質，取代原有不織布，可在土壤中被生物分解且不含塑料，減少對環境負擔。車廂內銷售咖啡、紅茶等紙杯蓋，改採紙漿材質，取代原有塑膠杯蓋，同樣不含塑料減少環境負擔。

▲杯蓋融入環保理念。（圖／記者李姿慧攝）

高鐵公司表示，以2023年進貨數量估算，使用環保頭靠墊、紙杯蓋，一年約可減塑達67公噸，高鐵公司將持續追求環境永續、實踐ESG理念，營造更加環境友善乘車空間。