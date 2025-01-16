高鐵軌道醫生「全台唯一軌道巡檢車」　扣件螺絲掉了也能揪出

▲高鐵軌道線形檢測車。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／高雄報導

高鐵鋼軌平均每天南下、北上各乘載約80班次列車高速通過，連假疏運高峰期一天可能超過百班，高鐵引進全台唯一的軌道線形巡檢車，時速最快可達120公里，可自動偵測鋼軌損傷、扣件等零件脫落，甚至連螺絲掉了也能揪出，有「軌道醫生」之稱。

高鐵運用於軌道巡檢作業的主要機具包括「軌道線形檢測車」以及「超音波探傷車」，搭配「人員步巡」以及「列車動搖自動量測」，透過四重措施、層層把關，確保行車安全。

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其中，「軌道線形檢測車」可以針對鋼軌的軌距、高低、方向、水平、平面性及磨耗程度等外部損傷進行詳細檢查。而「超音波探傷車」則是利用超音波技術，檢查軌道內部傷損瑕疵。搭配「人員步巡」找出機具無法測得的死角，最後再於列車上使用「動搖自動量測」系統即時監控列車行進間之振動加速度値，即可全面分析軌道的變化與趨勢。

▲▼高鐵軌道檢測車可偵測鋼軌異常。（圖／記者李姿慧攝）



高鐵公司表示，新型「軌道線形檢測車」（EM120-I）2023年正式上線，搭載光學非接觸式分析設備，更較舊型接觸式檢測車具有不受設備磨耗影響的優點，提高檢測數據的可靠度。

高鐵軌道檢測課課長黃啟峰說明，新型軌道檢測車搭載較多設備，包括檢測鋼軌磨耗、波狀磨耗，都是舊車沒有的，檢測鋼軌數據可以更完整，軌道檢測車平時檢測時行駛速度約80公里，不過它的時速最快可達120公里，每天收班後凌晨0時到5時夜間維修時間帶開始作業，一天約跑100公里左右，左營來回到南港約要跑9天。

黃啟峰表示，軌道檢測車可檢查出鋼軌裂痕、扣件脫落等問題，甚至連螺絲鬆脫也可透過影像偵測發現，並及時通知人員處理，可以說是高鐵「軌道醫生」。

▼高鐵軌道線形檢測車。（圖／記者李姿慧攝）