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高鐵旅客丟棄塑膠品回收再生　化身員工制服、愛心傘

▲▼高鐵利用旅客回收塑膠製品再利用，製成制服襯衫、摺傘、愛心傘、棒球帽、原子筆等。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵利用旅客回收塑膠製品再利用，製成制服襯衫、摺傘、愛心傘、棒球帽、原子筆。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為響應「2050淨零排放」國家減碳目標，台灣高鐵利用車站100%旅客丟棄回收的塑膠品製成環保物料，化身成制服襯衫，逐步汰換員工制服，並製成摺傘、愛心傘、棒球帽、原子筆等用品，啟動「台灣高鐵永續循環行動」。

台灣高鐵表示，這項以「100% THSRC RECYCLED」為理念發想的行動，以逐步汰換高鐵員工制服材質為目標，改由100%車站回收的寶特瓶製成的環保布料製作，並將車廂座椅頭靠墊、列車上的熱飲杯蓋更換為減塑材質，於2024年已成功減少17公噸廢棄物，相當減碳近48公噸。

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此外，高鐵也利用車站回收寶特瓶製成的棒球帽、原子筆與摺傘等以及回收微波食品餐盒製成的購物袋等高鐵特色紀念品，同時宣布推出「高鐵 x raingo環保共享傘」計畫，預計3月間正式上路，提供旅客租借雨傘服務。

高鐵公司指出，根據車站廢棄物進行統計，發現以可回收再利用的寶特瓶和微波食品餐盒佔大宗，進而發想「台灣高鐵永續循環行動」，邀旅客一起讓廢棄物重生再利用，將回收寶特瓶加工重新抽絲紡紗為再生聚酯纖維，製作成高鐵制服，首波將先以車站及運務人員的襯衫開始開發，後續再逐步擴及其他人員的制服樣式。

▲▼台灣高鐵攜手旅客回收塑膠製品再利用。（圖／記者李姿慧攝）

▲台灣高鐵攜手旅客回收塑膠製品再利用。（圖／記者李姿慧攝）

暫代董事長的台灣高鐵總經理鄭光遠表示，這是高鐵在環保與減碳上的新里程碑，身為國家骨幹運具的台灣高鐵，以實際行動回應這波永續、淨零趨勢。

他表示，希望100%利用車站回收的寶特瓶及微波食品餐盒，循環再生所開發出的「永續循環制服」以及環保紀念品，也希望透過旅客自發性的垃圾減量與廢棄物回收，加上高鐵對循環再利用的投入，讓高鐵達成每年的減碳量倍增的目標，響應「2050淨零排放」國家減碳遠景。

鄭光遠也指出，高鐵公司這次也特別與raingo合作，自3月起，旅客就可以在高鐵12個車站享受到台灣高鐵與raingo合作推出的「環保共享傘」貼心服務；此外，更可以透過raingo在北台灣超過5百個站點的便利平台，直接在高鐵車站以及台北/桃園等地的商場、捷運站內借、還傘。 

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關鍵字：

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