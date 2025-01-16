嘉義基督教醫院年度暖心圍爐　餐會、義剪還有精彩表演

▲▼ 嘉義基督教醫院旗下長照機構年度圍爐 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

又到了迎接農曆春節、團圓的日子，戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院-長照服務發展中心結合體系下長照機構，特別在1月14日、16日辦理新春圍爐活動，包含獨居長者、日照長輩、身心障礙朋友…等，共有超過450人參與，提前感受年節氣氛。

▲現場還有義剪活動 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

「其實一般人有點難想像，對有些人來說，外出用餐竟然也是難能可貴的活動。」嘉基長照服務發展中心主任林月娥說，人隨著年紀漸長，體力會逐漸下滑，當外出成為一種負擔，許多體弱或獨居老人被迫困在家中，不到必要幾乎不出門。但身處台灣，過年是人們齊聚，一同歡喜圍爐慶祝的日子，在這種時刻，他們需要加倍的關懷。

▲嘉義市衛生局長廖育瑋送賀禮。（圖／嘉義基督教醫院提供）

今年嘉基辦理的圍爐活動，因為有南山人壽的企業志工協助接送不便外出的長輩到場，並有各界的支持，不僅讓長照家庭有機會可以外出用餐，還有幸福髮型、Wenying太鼓隊、春珠舞蹈團、景仁幼兒園、橘世代樂團、歌仔戲、布袋戲…等等，提供義剪服務、志工與各式演出，多加機構、太保日照、祈樂園、拾智園、長青園日照、長安園日照、雙福新港日安、保康日照等網絡單位也一起參與，讓所有人感受溫暖、歡喜的氛圍。

▲院方送上紅包祝福。（圖／嘉義基督教醫院提供）

「圍爐不只有吃，更核心的是交流。」中心主任林月娥補充，布袋戲、歌仔戲在過去電影、電視等媒體尚未發達的年代，都是十分受歡迎的民間娛樂活動之一，因此安排這樣的活動，更能讓長輩打開話匣子，分享生活中的點滴和經歷，建立彼此深厚的情感聯繫。此外，這次也向各界募集摸彩品，讓長者們在輕鬆愉快的氛圍中，感受到他們的重要性和被重視，增強他們的心理健康。

嘉基副院長劉中賢也在兩次的圍爐活動到場，與長照家庭共同參與饗宴，劉中賢表示感謝公部門、社會各界的幫助與響應，長輩生活需要較多協助，除了家人的支持，嘉基團隊平日便提供日照、居服等長照服務分擔照顧負荷，更在節日、假日舉辦圍爐或家庭照顧者支持活動，讓難得可以外出的長照家庭，有機會感受不一樣的氛圍。