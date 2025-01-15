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鼓勵民眾多搭乘　TPASS 2.0 公共運輸常客優惠開跑

▲TPASS 2.0 公共運輸常客優惠開跑

▲鼓勵民眾多搭乘，TPASS 2.0 公共運輸常客優惠開跑。（圖／中壢監理站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為提供民眾更多元的大眾運輸優惠方案選擇，讓中、長程大眾運輸使用者也可享有優惠，並吸引民眾多加使用大眾運輸，交通部推出TPASS 2.0 公共運輸常客優惠回饋措施，自即日起開放記名登錄，114年2月起（若為114年2月後方記名登錄，則自登錄次日起）開始累計當月搭乘公共運輸紀錄，最快於114年3月25日可領取回饋金。

公路局中壢監理站15日表示，本次優惠針對每月持同1張電子票證搭乘國道客運、公路客運及市區公車合計達11次以上的民眾，提供15%的乘車金額回饋，搭乘31次以上則可享30%的回饋；軌道運輸（台鐵、臺北捷運、新北捷運）部分，若民眾當月搭乘11次（各運具分別計算）以上者，除既有的常客優惠外，額外會再提供2%優惠。

▲TPASS 2.0 公共運輸常客優惠開跑

此外，持本次發行的TPASS 2.0票卡於114年3月31日前完成登錄參與回饋，並於114年底前完成回饋條件者，還可加碼享10%回饋金額。民眾可至四大超商多媒體事務機或全國各捷運站（除桃園捷運A20興南站外）購買TPASS 2.0票卡，並至活動官網 https://tpass.thb.gov.tw 完成記名登錄。

登錄成功後即可累積搭乘紀錄，若當月有達到回饋條件，可於次月25日起持票卡至四大超商櫃台由店員協助，或至臺北捷運悠遊卡售卡加值機靠卡領取回饋金，最遲須於「開放領取日起1年內」領取完畢。中壢監理站也提醒民眾，若將TPASS 月票記名登錄，所搭乘的免費趟次紀錄（含次數及金額）都不會納入常客優惠回饋條件計算，另歡迎民眾多加利用TPASS 2.0優惠政策，搭乘公共運輸，不僅能節省交通費用，還能為節能減碳貢獻一份心力。

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公路局中壢監理站TPASS 2.0 公共運輸優惠

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