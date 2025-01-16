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社會 社會焦點 保障人權

「水電帳單同地址」夫控遭戴綠帽　妻吐辛酸真相逆轉贏了

記者黃翊婷／新北報導

人夫阿強（化名）控訴妻子小美（化名）與同事A男發生婚外情，他直到在車上發現妻子和A男的水電帳單同地址，才驚覺被戴綠帽，憤而提告求償100萬元；但小美反控丈夫把龐大債務丟給她清償，夫妻倆早已鬧到分居，她因為工作需要24小時待命，才會向A男租屋，兩人並無任何踰矩行為。新北地院法官日前審理之後，沒有採信阿強的說詞，最終裁定駁回。

夫妻,情侶,家人,家庭,吵架,冷戰（圖／CFP）

▲阿強控訴妻子小美外遇，卻反被妻子指控欠債不還。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿強在判決書中主張，小美和A男是同事，但自2018年起，A男就曾邀請小美一起出國旅遊，兩人頻繁互動，小美也開始以工作繁忙等理由不回家，夫妻倆因此分居，雖然他早就懷疑兩人關係不單純，但一直沒有證據，直到2024年4月間才在夫妻共同使用的車上，發現小美和A男的水電帳單登記地址居然相同，加上後來拍到他們一起逛街的照片，憤而決定提告求償100萬元。

對此，小美和A男表示，阿強婚後積欠龐大債務卻不肯處理，迫使小美必須出面幫忙清償債務，夫妻倆因此多次發生爭執，進而自2018年起分居至今；小美和A男籌措資金開店，因為剛開幕員工不足，兩人必須24小時待命，A男這才提議讓小美承租家中的空房間，雙方只是合夥人及房東房客、好友關係，從未發生任何踰矩行為。

新北地院法官認為，阿強控訴小美外遇，雖然有出示出遊照片為證，但照片拍攝地點都在公眾場合，旁邊也有多數人或第三人在場，小美和A男沒有任何肢體接觸的親密行為，因此無法單憑照片就認定兩人有不正當交往關係；此外，小美向A男租房一事，有租賃契約書、住所內部照片為證。

法官表示，經調查，阿強列舉的證據均不能證明小美與A男有「超友誼」的關係，最終沒有採信他的說詞，並裁定駁回告訴，全案仍可上訴。

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