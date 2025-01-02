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通緝犯持美工刀砍警！胸口遭劃30cm濺血　辯「正當防衛」判決出爐

▲▼板橋驚傳歹徒持刀襲警。（圖／翻攝爆料公社）

▲板橋驚傳歹徒持刀襲警，支援警力趕抵壓制。（圖／翻攝爆料公社）

記者陳以昇、劉人豪／台北報導

2024年4月9日，警方在新北市板橋區板橋車站盤查一名可疑的邱姓男子，不料邱男突然拿出預藏美工刀，朝吳姓警員猛刺1刀，還導致另一名休假經過的海山分局偵查隊小隊長受傷，調查後發現行兇的邱男還因傷害罪嫌遭通緝。邱男辯拿美工刀是正常防衛，新北地院不採信，依殺人未遂罪，判邱男有期徒刑4年，並應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護3年。

板橋警分局26歲吳姓警員於2024年4月9日7點多，行經板橋火車站北門，見46歲邱男坐在車站花圃旁抽菸，行跡可疑，主動上前盤查，要求對方出示證件，但邱男不配合欲轉身離開。吳員見狀進一步追問，怎料邱男突然掏出預藏的大型美工刀，劃傷他胸口2刀，且胸部傷勢長達30公分。當下吳警胸口血流如注，仍與邱男發生扭打。

▲▼板橋驚傳歹徒持刀襲警。（圖／翻攝爆料公社）

▲男子遭壓制。（圖／翻攝爆料公社）

此時，休假中的海山分局偵查隊小隊長路過，協助壓制邱男，結果手指也不慎受傷，後續支援警力趕抵，合力將邱男壓制逮捕，並帶回警局釐清案情。事後，吳警被緊急送往醫院救治，2處刀傷各約30公分長，所幸經手術縫合，已無生命危險。

根據判決，邱男否認有何殺人未遂犯行，並辯稱拿美工刀朝警揮去是為了正常防衛，因當時警有拔槍的動作。不過板橋分局指出，案發當日執行勤務時並未配用警槍，不採信邱男說詞，邱男不願配合提供身分證字號轉身欲離開時被警拉住，邱男可大聲呼叫請行人幫忙或其他適當理性方式處理，卻拿出口袋內大型美工刀揮砍，實認出於防衛目的所為。

法院審酌，邱男不思理性處理事情、尊重公權力，竟於警員執行勤務時，持大型美工刀揮砍警員，所為實屬不該，且犯後始終否認犯行態度不佳，新北地院依殺人未遂罪，判邱男有期徒刑4年，並應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護3年。

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