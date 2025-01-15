美國TikTok用戶連夜湧入！　「小紅書」急招英文內容審核員

▲小紅書上出現大量外國人，其中美國人居多。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國社交平台「小紅書」近日急招募「英文內容審核員」，因美國未來恐將禁止TikTok，導致大批美國TikTok用戶連夜湧入小紅書，以此做為替代平台。面對外國用戶數量遽增的情況，小紅書不得不採取應對措施，來維護平台的運作。

▲小紅書衝上美國App Store下載榜第一。（圖／翻攝自微博）

據《鳳凰網財經》報導，招募內容顯示，工作內容為，負責審核平台上的英文內容文章，無須出公差，也不會涉及銷售部分，轉正薪資為7000至9000元（人民幣，下同），獎金福利皆有。

▲招募內容。（圖／翻攝自微博）

相關貼文引起網友熱議，「快點出翻譯功能吧，老外的中文和我們的英文都太嚇人了」 、「其實應該出即時翻譯功能的」、「能不能出自動字幕功能」、「這潑天的富貴終於輪到小紅書了」、「現在看小紅書還得打開翻譯APP」、「立即翻譯比較需要有」。

而也有小紅書網友們已經開始「語言交流」。外國網友們發影片表示，「只要能教我中文，我就幫你們完成英文作業」、「幫我寫中文作業，我幫你們完成英文作業」。不少大陸網友直呼，「小紅書成了作業幫，高效率完成作業還獲得不錯的成績，哈哈哈。」

▲美國網友幫忙寫作業。（圖／翻攝自微博）

小紅書2013年在上海創立。小紅書使用者透過圖文、影片、 直播等形式記錄生活，分享生活方式，並基於興趣互動形成社群，以此為基礎，小紅書平台上湧現出，內容與商業之間，不斷流轉的良性交互，成長出獨具特色的「種草經濟（把事物推薦他人，讓他人也喜歡上這事物）」。