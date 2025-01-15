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用戶懷疑被手機APP竊聽　上海政協委員提建議「加強隱私治理」

▲▼手機（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲隨著各類App的普及，越來越多人懷疑「手機被竊聽」卻苦於證據。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者任以芳／綜合報導

上海市政協十四屆三次會議昨14日登場，多位政協委員提出今年意見建議。針對網路電商隱私治理，許多大陸消費者經常懷疑遭到APP竊聽，卻無法防範與法規維權。對此，上海政協委員游閩鍵於今年2025年上海兩會，提交《關於加強App偷聽、窺探用戶隱私治理的建議》，引起外界共鳴。

網路電商蓬勃發展，生活方便的代價，可能是「個人隱私」攤在陽光之下。不少大陸網友分享自己「剛說過想買什麼東西，下一秒就收到推送」「我在淘寶看了什麼，微博就推什麼」。

隨著各類App的普及，越來越多人懷疑「手機被竊聽」等投訴越來越多，即使大陸對於電商隱私治理有相關對應的法規，依然常發生用戶個人隱私遭侵害的爭議。

陸媒《澎湃新聞》指出，上海市政協常委、上海市協力律師事務所專職律師游閩鍵在2025年上海兩會，提交《關於加強App偷聽、窺探用戶隱私治理的建議》。

游閩鍵說，「都知道有問題，但是又無從下手，不知道向誰維權，難以舉證。」相關調查顯示，超過80%的智能手機用戶擔心自己的隱私被手機應用偷聽或窺探，近三分之一的人表示反感App的精準推送廣告，但苦於缺乏有效的防範手段和維權途徑，只能在擔憂中使用手機。

大陸有相關法律法規施行，個人訊息保護有改善，但侵害用戶隱私的現象屢見不鮮。通過調研，游閩鍵發現許多App技術設置不規範。

比如，沒有遵循最小權限原則，部分App調用的手機攝影鏡頭、麥克風拍照、錄影、語音輸入等功能與App服務本身不相關。甚至一些惡意App可能在用戶使用手機時，偷偷開啓攝像頭或麥克風，竊取用戶的隱私訊息。過程中，App已經存在訊息被交易、洩露的風險。

另外，用戶隱私保護意識、手機操作技能沒有充分認識，不同的手機系統和應用APP權限的管理方式不相同，用戶進行權限設置時可能會感到困惑。

針對上述問題，游閩鍵建議監管部門，首先完善監管路徑，制定更加細緻、嚴格，具有可操作性的App合規指引。App上架前的檢測和備案，明確界定收集用戶數據時的邊界和規範，讓軟件開發者清楚地知道什麼訊息可以收集，什麼不能收集。同時，加大對侵犯用戶隱私App的曝光、處罰力度，並且完善算法備案制度。

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關鍵字：

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