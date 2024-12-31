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2025高雄「元旦新制」上路！7項內容一次看　街友納就業扶助對象

▲▼高雄,高雄港,港口,國際商港,財經,貨輪,經濟,景氣,進出口,六都,貿易,投資,GDP,經濟成長率,港都,打狗。（圖／記者李毓康攝）

▲2025高雄「元旦新制」上路。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／高雄報導

2025即將到來，高雄市政府公布多項攸關市民權益的新措施，包含擴大弱勢照顧範圍、機車定檢通知電子化、新增就業扶助對象以及提高客語認證獎勵金等。

為減輕本市弱勢族群生活負擔，自114年起，低收入戶與中低收入戶資格審核標準每人每月平均所得將分別放寬至1萬6,040元及2萬4,060元；另外，低收入戶與中低收入戶失能老人養護服務補助額度調增為每月2萬4,000元，兒童早期療育自費補助單位也納入外縣市醫療(事)機構(以本府公告名單為主)，期望能扶助更多弱勢家庭。

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▲▼2025高雄「元旦新制」上路！7項內容一次看　街友也納就業扶助對象。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲2025高雄「元旦新制」上路！7項內容一次看。（圖／記者賴文萱翻攝）

配合淨零政策，市府將全面停止寄發機車排氣定檢明信片，請車籍登記本市的車主，記得到本府環境保護局機車定檢簡訊通知系統完成申請，每年就可以收到提醒簡訊。

同時，本市旅宿業者也將不再主動提供小容量液態盥洗、保養及個人衛生等一次性用品，減少塑膠製品對環境的衝擊。 此外，配合調高在職勞工訓練費用最高補助額度至10萬元，也將街友納入就業服務法扶助對象，透過職場訓練生活津貼、求職交通補助及職場學習及再適應計畫的協助，重返職場。

客語能力認證合格獎勵金將依級別提高至初級700元、中級1,200元、中高級2,500元及高級4,000元，申請期限則延長為合格證書寄發日起60日內，以鼓勵提升市民報考客語認證的意願。

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