土地被鄰竊佔1坪！嘉義女求償1180萬　法官判她每月可拿29元

▲嘉義女子不滿土地被占1坪多，怒告鄰人求償1180萬2414元。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／嘉義報導

郭姓女子買了嘉義一處房地，因不滿鄰居在雙方土地之間的巷道建置屋簷、雨遮，占用屬於她的土地4.57平方公尺（約1.38坪），也不滿村長和鄰人把巷道所在土地認為是便道，平常由此通行，郭女認為土地遭占用權利受損，將傅姓鄰居、村長等5人告上法院，求償1180萬2414元。嘉義地院審理，法官認為這1.38坪確實是郭女的土地，傅男應在拆除屋簷、雨遮前，應每個月付給郭女29元。全案還可上訴。

郭女主張，她在去年3月6日，買了嘉義縣水上鄉一處房地後，不滿傅姓鄰居的屋簷、雨遮，佔用了她4.57平方公尺的土地，讓她無法改建自己危老的房屋，也無法將房子出租或自住，認為她和傅男房產間的這條巷道，原本是為了便利當地村民設的，卻被傅男長期占用，林姓村長等人竟還為傅男出具巷道通行證明，通通侵害她的土地所有權。

郭女表示，她因此身心非常痛苦，都睡不著，必須每天藉由拈香祈福與念經祝禱，才能抒發心情，要向傅男、村長等5人求償每年1萬元精神撫慰金，必須付到她81歲為止，加上她損失的租金、購賣土地的價金換算，共對5人連帶求償1180萬2414元。

傅男表示，他的土地和傅女的土地相鄰，中間有一條2米寬的巷道，是他父親和當時鄰居在建屋時分別退縮，留給鄰人通行的巷道，後來房屋由他繼承，並無故意侵害鄰地的意思，他也沒有造成郭女財產權的滅失，郭女求償無理。

其他挨告的鄰人作證，村裡有很多類似的巷道，過去都是互相退縮讓人家走出門，大家也都是走別人的土地，他們並未說通道屬於傅男的，只是說明該土地為便道。既然鑑定結果土地是郭女所有，郭女不讓人走，他們也不勉強，並沒有造成郭女的損害。

法官認為，傅男的屋簷、雨遮，確實占用郭女的土地約4.57平方公尺，審酌該土地的申報地價每平方公尺為960元，不當得利以以申報地價年息百分之8計算，判傅男在拆除屋簷、雨遮前，應每個月付給郭女29元。全案還可上訴。