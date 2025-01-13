　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不怕撞斷腿！阿里山林鐵軌道再傳5遊客擅闖　乖乖站一排等開罰

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

阿里山林鐵軌道區去年12月14日發生女遊客闖入軌道，遭小火車撞上致腿部骨折的意外，當時觀光署對劉女重罰5萬元、帶團的夢想國際旅行社導遊罰1.5萬元，然至今擅闖軌道的事件仍層出不窮，今(13日)警方再度發現5名遊客走在軌道上，立即依法取締，函送裁罰。

▲▼ 阿里山林鐵今上午又有5名遊客擅闖軌道，遭當場取締函送裁罰。（圖／農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

▲阿里山林鐵今上午又有5名遊客擅闖軌道，遭當場取締函送裁罰。（圖／農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供，下同）

2024年12月14日夢想國際旅行社導遊帶團到阿里山林鐵遊覽，眾人在軌道上穿梭忘我拍美照，當火車經過時隨即鳴笛示警，但劉女完全未注意，在25公里330公尺處遭到撞擊倒地，雖命大存活僅骨折，但畫面曝光後引發一片罵聲，觀光署也依法開罰劉女最重5萬元、導遊1.5萬元。

▲▼ 阿里山林鐵今上午又有5名遊客擅闖軌道，遭當場取締函送裁罰。（圖／農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

事發後林鐵及文資處仍不斷提醒請勿闖入軌道，但類似事件依舊頻繁發生，今上午林鐵及文資處會同竹崎分局阿里山派出所，由二萬平車站循鐵路往嘉義方向執行取締，當場發現5名遊客違規行走軌道，依據鐵路法第70條規定，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內，違者將處1萬元以上5萬元以下罰鍰，為一人一罰，因此後續由竹崎分局函送交通部鐵道局裁罰。林鐵及文資處呼籲，請民眾切勿行走軌道，以免觸法，以維護行車與自身安全。

▲▼ 阿里山林鐵今上午又有5名遊客擅闖軌道，遭當場取締函送裁罰。（圖／農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

阿里山鐵路景色吸引許多遊客到訪，林鐵及文資處提醒遊客保護自身安全，阿里山鐵路沿線橋梁隧道「勿走勿留勿進入」，林鐵及文資處未來將加裝攝影機，民眾勿抱持僥倖心態，不僅危險又造成荷包失血。

▲▼ 阿里山林鐵今上午又有5名遊客擅闖軌道，遭當場取締函送裁罰。（圖／農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
反對焚化爐！　警民爆發衝突
快訊／郭哲敏火速繳2億交保！回家陪錢帥君過年
情人橋「11hrs」2事故！姊弟天人永隔　22歲人妻BMW撞
吳明達挨子彈！槍手當庭求輕判：想陪剛生產的妻子
快訊／台中工廠大火！恐怖濃煙四處飄　緊急通知「關閉門窗」
快訊／郭哲敏宣判前第4次獲准交保　12天內繳足2億元否則續押
菲菲告別樂天哭了「離開有很多原因」！　不捨發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

士檢士院合作「方圓廳」今正式亮相　開啟司法空間新篇章

快訊／法官今天才裁定…郭哲敏火速繳2億交保！回家陪錢帥君過年

南投焚化爐說明會爆衝突！百人怒吼「無效」　名間鄉長：誓死反對

大坑情人橋「11hrs」2事故！姊弟天人永隔　22歲人妻BMW撞80萬重機

吳明達收保護費挨子彈！槍手當庭求輕判：想陪剛生產的妻子

快訊／郭哲敏宣判前第4次獲准交保　12天內繳足2億元否則續押

台中大雅工廠大火！恐怖濃煙四處飄　環保局籲「立即關閉門窗」

孤悽身影曝！鹹粥嬤想去看被關的金孫　天未亮頂寒風擺攤籌旅費

快訊／台中大雅工廠「全面燃燒」！恐怖火煙狂竄　警消灌救中

宜蘭3車連環撞！賓士追撞等紅燈廂型車側翻　駕駛送醫

楊丞琳和男星合唱〈年輪說〉李榮浩「台下緊盯」XD

北市27歲警鳴笛值勤遭轎車撞飛！事發瞬間曝光

雨琦談(G)I-DLE續約 「想賺錢早走了！」

宋慧喬首度拍Vlog　靈機一動「是車銀優❤」

【太有味道了！】上廁所無聊帶遊戲機邀隔壁對戰XD

台南2億超跑車隊迎娶　新娘車是勞斯萊斯！

王彩樺放送D奶自豪「我真的就很大」　蔡秋鳳「結屎面」張秀卿：不開心嗎

惡魔之火！洛杉磯驚見「火龍捲」　烈紅漩渦山坡上狂竄

妹子登合歡山慶生「引神偷」　蛋糕被鳥偷襲！下秒整顆甩飛

【菸蒂別再亂丟啦！】路過驚見溝下菸蒂起火...路人急提水滅火

士檢士院合作「方圓廳」今正式亮相　開啟司法空間新篇章

快訊／法官今天才裁定…郭哲敏火速繳2億交保！回家陪錢帥君過年

南投焚化爐說明會爆衝突！百人怒吼「無效」　名間鄉長：誓死反對

大坑情人橋「11hrs」2事故！姊弟天人永隔　22歲人妻BMW撞80萬重機

吳明達收保護費挨子彈！槍手當庭求輕判：想陪剛生產的妻子

快訊／郭哲敏宣判前第4次獲准交保　12天內繳足2億元否則續押

台中大雅工廠大火！恐怖濃煙四處飄　環保局籲「立即關閉門窗」

孤悽身影曝！鹹粥嬤想去看被關的金孫　天未亮頂寒風擺攤籌旅費

快訊／台中大雅工廠「全面燃燒」！恐怖火煙狂竄　警消灌救中

宜蘭3車連環撞！賓士追撞等紅燈廂型車側翻　駕駛送醫

二輪電影院的「不散」之時　我們還能看清台灣電影多遠的未來？

新春除舊佈新！基隆春節垃圾清運時間一次看

媽開口「過年要包2萬」比照老大！32K妹不爽：每月給1萬了

逆境向上！基中王辰瀚錄取台大清大　基隆市府頒獎學金

泰版《大叔的愛》超夯CP四度合作！宣布「來台辦見面會」福利曝光

士檢士院合作「方圓廳」今正式亮相　開啟司法空間新篇章

備品沒了　他祭1招「自備折房價30塊」有解？一票秒唱衰

徐巧芯嗆二階後全力投入罷免沒肩膀　林俊憲：你好好去面對選民

快訊／法官今天才裁定…郭哲敏火速繳2億交保！回家陪錢帥君過年

屏東熱帶農業博覽會25日登場　農業+設計藝術結合展現創新成果

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

社會熱門新聞

日男潛水耳膜破裂溺斃　判賠2千萬創紀錄

「請救我出來！」　新莊水泥封屍靈異內幕

女助教被控性侵未遂！傳訊：想跟你上床

高階警官異動名單出爐！基隆市警局長爆性騷調任航警局副局長

即／台中大雅工廠「全面燃燒」！　警消灌救中

彰化少女突懷孕！意外揭露遭獸父性侵往事

即／雲林食品廠恐怖意外！23歲男手掌遭捲入絞肉機

失聯移工變身直播主賣二手衣！10秒賣1件賺翻

即／調查局六都處長全換人　局長同學接掌首都

藥頭下跪媽媽　母心碎：講不聽

畫面曝！北市27歲警遭攔腰撞「頭下腳上」噴飛

林森北路當街圍毆內幕曝　少東欠300萬

高階警官人事異動！名單最快今午公布

網紅八炯「車禍被追尾」　網友毛爆：想起陳梅慧

更多熱門

相關新聞

2女站錯遭日電車撞亡　居民認危險設計

2女站錯遭日電車撞亡　居民認危險設計

近日，日本兵庫縣神戶市發生一起鐵道交通意外。2名20多歲的中國籍年輕女遊客，疑似不熟悉當地道路規劃，在等待紅路燈時，竟意外站在平交道內側鐵軌上，後遭到行駛中的電車撞擊，雙雙身亡。日媒訪問當地居民，不少人指出該處路口的等待區不僅被馬路與鐵路「前後包夾」，且十分狹小，等待電車時確實十分危險，不會沒想到會在鐵路內側發生嚴重事故。

偷吃女同袍！空軍士官要孕妻「每月輪流」

偷吃女同袍！空軍士官要孕妻「每月輪流」

嘉義夫妻尋短1死1獲救　她埋針放血涉加工自殺起訴

嘉義夫妻尋短1死1獲救　她埋針放血涉加工自殺起訴

嘉義布袋出現天坑　駕駛沒注意「整車掉落」畫面曝

嘉義布袋出現天坑　駕駛沒注意「整車掉落」畫面曝

《紐時》票選全球必去52景點！　台灣「唯一上榜美景」出爐

《紐時》票選全球必去52景點！　台灣「唯一上榜美景」出爐

關鍵字：

嘉義阿里山林鐵軌道遊客

讀者迴響

熱門新聞

愛雅突同框老公鞠躬道歉　新婚16天喊：請再給我們時間

SJ金希澈車禍「早被判為殘疾人士」　瞞了20年：不想承認生病的事⋯

比睡滿8小時重要！研究揭「1作息」可降低死亡率

韓變態軍人「埋伏廁所」暴力性侵　砍殺噴血

日男潛水耳膜破裂溺斃　判賠2千萬創紀錄

他性侵乳牛遭踢死「還戴著保險套」

志願役「賠錢退伍」暴增4倍！　國軍人力流失嚴重

台股狂殺500點揪元兇！法人：美國經濟數據太好　壓縮降息空間

快訊／今晨剩1.3℃　鄭明典PO圖「缺了一塊」

「2職業」最不易因阿茲海默症死亡！900萬人研究認證

快訊／今晨2.1℃新低溫　明轉雨又有冷氣團

中居正廣出手摸宮澤理惠！木村拓哉「1動作護花」

200萬人被錢香醒！8檔台股ETF今入帳160億　00919豪撒近百億

樂天女孩8人畢業「官方名單曝光」

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

更多

最夯影音

更多

楊丞琳和男星合唱〈年輪說〉李榮浩「台下緊盯」XD

北市27歲警鳴笛值勤遭轎車撞飛！事發瞬間曝光

雨琦談(G)I-DLE續約 「想賺錢早走了！」

宋慧喬首度拍Vlog　靈機一動「是車銀優❤」

【太有味道了！】上廁所無聊帶遊戲機邀隔壁對戰XD

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面