不怕撞斷腿！阿里山林鐵軌道再傳5遊客擅闖　乖乖站一排等開罰

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

阿里山林鐵軌道區去年12月14日發生女遊客闖入軌道，遭小火車撞上致腿部骨折的意外，當時觀光署對劉女重罰5萬元、帶團的夢想國際旅行社導遊罰1.5萬元，然至今擅闖軌道的事件仍層出不窮，今(13日)警方再度發現5名遊客走在軌道上，立即依法取締，函送裁罰。

▲阿里山林鐵今上午又有5名遊客擅闖軌道，遭當場取締函送裁罰。（圖／農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供，下同）



2024年12月14日夢想國際旅行社導遊帶團到阿里山林鐵遊覽，眾人在軌道上穿梭忘我拍美照，當火車經過時隨即鳴笛示警，但劉女完全未注意，在25公里330公尺處遭到撞擊倒地，雖命大存活僅骨折，但畫面曝光後引發一片罵聲，觀光署也依法開罰劉女最重5萬元、導遊1.5萬元。

事發後林鐵及文資處仍不斷提醒請勿闖入軌道，但類似事件依舊頻繁發生，今上午林鐵及文資處會同竹崎分局阿里山派出所，由二萬平車站循鐵路往嘉義方向執行取締，當場發現5名遊客違規行走軌道，依據鐵路法第70條規定，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內，違者將處1萬元以上5萬元以下罰鍰，為一人一罰，因此後續由竹崎分局函送交通部鐵道局裁罰。林鐵及文資處呼籲，請民眾切勿行走軌道，以免觸法，以維護行車與自身安全。

阿里山鐵路景色吸引許多遊客到訪，林鐵及文資處提醒遊客保護自身安全，阿里山鐵路沿線橋梁隧道「勿走勿留勿進入」，林鐵及文資處未來將加裝攝影機，民眾勿抱持僥倖心態，不僅危險又造成荷包失血。