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社會 社會焦點 保障人權

董娘回家赫見壯陽藥、女性內衣！老公搞上特助　她怒求償百萬

▲▼男女,兩性,外遇,出軌,偷拍,偷情（圖／免費圖庫Pakutaso）

▲壯陽藥物、內衣成關鍵證據，小三要賠20萬精神損失。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

一名北部電子公司董娘於去年耶誕節從美國返台，卻意外撞破丈夫與女特助的不倫關係。這名身兼電子公司與生醫公司董事長的丈夫，不僅與特助入住五星級飯店，更在家庭衝突中對妻子施暴，妻子憤而提告小三求償100萬元。士林地院審理後，認定女特助侵害配偶權，判須賠償董娘20萬元。

這對夫妻於2011年結婚，婚齡超過10年。根據董娘指控，她去年耶誕節返台後，在位於台北的住處撞見丈夫與特助如同親密情侶般共同居住，家中甚至遺留多件女性內衣褲、衛生棉及壯陽藥物等物品，進一步確認2人關係不單純。

董娘進一步揭發，丈夫與特助於2024年11月底入住五星級飯店，期間發生性行為。2人之間的LINE對話也充滿曖昧，丈夫多次以「baby」稱呼特助，特助則回應「你都沒有想我」，對話內容顯然超越了正常的職場互動。

對於不倫指控，女特助全盤否認，聲稱僅因陪同董座外出拜訪客戶，對方疲憊才協助送其至飯店休息，並未留宿或發生性行為。至於曖昧的LINE對話，特助辯稱只是因工作需要偶爾使用玩笑語氣，並強調2人年齡相差甚遠，僅視對方為長輩，沒有任何不當行為。

此外，特助主張，董娘與丈夫的婚姻早已破裂，夫妻感情名存實亡，她只是基於朋友立場安慰對方，並未介入對方家庭，對賠償請求無法接受。

法院審理期間，董座證實與特助曾多次發生性行為，並入住五星級飯店及共同過夜。法官勘驗相關LINE對話與證據後認為，女特助的解釋難以成立，2人行為已超出正常的職場或朋友界線，構成對董娘配偶權的侵害，被告不當行為導致董娘婚姻受損，身心俱疲，判特助須賠償20萬元精神慰撫金，全案仍可上訴。

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