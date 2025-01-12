妻搞上牌友「晚上吃肉」！夫見鹹濕對話怒砍她　向小王求償吞敗

▲高雄潘姓男子不滿被戴綠帽砍殺妻子，持刀身影被監視器拍下。（圖／資料照）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄潘姓男子發現姜姓妻子外遇牌友，姜女和小王還有許多鹹濕對話，憤而半夜持刀砍殺姜女，遭法院依犯殺人未遂罪，處6年8月徒刑確定。事後潘男也將小王告上法院求償75萬。高雄地院審理，法官認為潘男配偶權遭侵害，可求償60萬，但因姜女在外遇上已和潘男和解，也願意賠償潘男100萬，並以被潘男砍殺的損害賠償債權抵銷，既然潘男獲賠金額已超過60萬，判小王不用再賠償。可上訴。

據了解，姜女和潘男結婚21年，兩人育有3名子女，姜女卻外遇男牌友，除和小王互稱老公、老婆之外，還於2020年12月到2021年2月間，在臉書張貼許多約會的貼文和照片，包含在影城包廂緊密依偎、在咖啡店嘟嘴親吻、KTV摟抱慶生，並寫下「跟老伴的約會日常」、「從牌友成為相知相惜的情侶」等文字，通通被姜女的女兒發現，截圖翻拍給父親潘男。

潘男因此得知姜女外遇，又看到小王還傳「鳥照」供妻子欣賞，露骨表示「我每次頂到底X的時候都覺得爽死、妳喜歡跟我做愛嗎」、「抽筋，到底是有多爽」，姜女也回「喜歡」、「後面更有感覺，說到這屁股還在痛，大腿吧」，以及互傳「吃素，白天吃素，晚上吃葷」、「晚上吃肉○，哈哈哈」、「下半身吃葷」、「晚上展現男性雄風X死妳」等鹹濕訊息，讓潘男看了大受刺激，也因夫妻感情生變和姜女分居。

潘男自認姜女把他辛苦賺的錢用在賭博、對他母親不孝又搞外遇，越想越氣憤，於2022年1月21日凌晨闖入姜女居所，到廚房拿了料理刀，不顧女兒就躺在妻子旁邊，潛入臥室大喊「妳討客兄，要讓妳死」，猛砍姜女數刀，多虧女兒見狀急忙抱住媽媽保護，潘男拉不開女兒，才罷手離去。姜女送醫急救後撿回一命，潘男也依犯殺人未遂罪，遭處6年8月徒刑確定。

潘男和姜女離婚後，也對小王提出配偶權告訴，求償75萬。庭審時小王未出庭，只提出書狀否認和姜女有婚外情，不過法官根據相關證據，認為姜女和小王確實不只一次發生性行為，已侵害配偶權，潘男可求償60萬，也就是小王應賠償30萬。

不過法官指出，姜女除同意給予潘男雙方財產差額380萬外，也同意在婚外情上賠償潘男100萬，但與潘男持刀殺人未遂的損害賠償債權，兩者互相抵消。姜女既已依調解約定清償債務100萬，金額已超過潘男可以請求的60萬，潘男不能再對共同侵權的小王求償，判小王免賠。可上訴。