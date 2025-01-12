　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

妻搞上牌友「晚上吃肉」！夫見鹹濕對話怒砍她　向小王求償吞敗

▲▼ 高雄醋夫持刀砍妻子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄潘姓男子不滿被戴綠帽砍殺妻子，持刀身影被監視器拍下。（圖／資料照）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄潘姓男子發現姜姓妻子外遇牌友，姜女和小王還有許多鹹濕對話，憤而半夜持刀砍殺姜女，遭法院依犯殺人未遂罪，處6年8月徒刑確定。事後潘男也將小王告上法院求償75萬。高雄地院審理，法官認為潘男配偶權遭侵害，可求償60萬，但因姜女在外遇上已和潘男和解，也願意賠償潘男100萬，並以被潘男砍殺的損害賠償債權抵銷，既然潘男獲賠金額已超過60萬，判小王不用再賠償。可上訴。

據了解，姜女和潘男結婚21年，兩人育有3名子女，姜女卻外遇男牌友，除和小王互稱老公、老婆之外，還於2020年12月到2021年2月間，在臉書張貼許多約會的貼文和照片，包含在影城包廂緊密依偎、在咖啡店嘟嘴親吻、KTV摟抱慶生，並寫下「跟老伴的約會日常」、「從牌友成為相知相惜的情侶」等文字，通通被姜女的女兒發現，截圖翻拍給父親潘男。

潘男因此得知姜女外遇，又看到小王還傳「鳥照」供妻子欣賞，露骨表示「我每次頂到底X的時候都覺得爽死、妳喜歡跟我做愛嗎」、「抽筋，到底是有多爽」，姜女也回「喜歡」、「後面更有感覺，說到這屁股還在痛，大腿吧」，以及互傳「吃素，白天吃素，晚上吃葷」、「晚上吃肉○，哈哈哈」、「下半身吃葷」、「晚上展現男性雄風X死妳」等鹹濕訊息，讓潘男看了大受刺激，也因夫妻感情生變和姜女分居。

潘男自認姜女把他辛苦賺的錢用在賭博、對他母親不孝又搞外遇，越想越氣憤，於2022年1月21日凌晨闖入姜女居所，到廚房拿了料理刀，不顧女兒就躺在妻子旁邊，潛入臥室大喊「妳討客兄，要讓妳死」，猛砍姜女數刀，多虧女兒見狀急忙抱住媽媽保護，潘男拉不開女兒，才罷手離去。姜女送醫急救後撿回一命，潘男也依犯殺人未遂罪，遭處6年8月徒刑確定。

潘男和姜女離婚後，也對小王提出配偶權告訴，求償75萬。庭審時小王未出庭，只提出書狀否認和姜女有婚外情，不過法官根據相關證據，認為姜女和小王確實不只一次發生性行為，已侵害配偶權，潘男可求償60萬，也就是小王應賠償30萬。

不過法官指出，姜女除同意給予潘男雙方財產差額380萬外，也同意在婚外情上賠償潘男100萬，但與潘男持刀殺人未遂的損害賠償債權，兩者互相抵消。姜女既已依調解約定清償債務100萬，金額已超過潘男可以請求的60萬，潘男不能再對共同侵權的小王求償，判小王免賠。可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
洛杉磯41億「最貴豪宅」燒到剩骨架！　驚人畫面曝
五月天花蓮開唱！周邊住房率僅6成　業者曝2原因
台中酒駕累犯超長名單曝！　82人被公布
台灣人秒懂的「燙青菜密碼」！　1道菜被嫌沒資格
人妻搞牌友「晚上吃肉」鹹濕對話曝！　夫怒砍她數刀
iPhone電池短命？　專家曝「注意3件事」維持健康度

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新郎大陣仗迎娶！台南2億超跑車隊娶回美嬌娘　新娘車是勞斯萊斯

神棍裝「喪魔仔」下咒恐嚇！猥褻性侵鄰居母女　害她崩潰包尿褲

台中酒駕無照累犯名單曝！1月已公布82人　14人違規3次以上

前保一警2千元找14歲少年洩慾！還LINE同事炫耀　賠錢換緩刑

妻搞上牌友「晚上吃肉」！夫見鹹濕對話怒砍她　向小王求償吞敗

台中罷免活動插曲　女騎士疑看熱鬧撞婦人！2人都輕傷

2千萬點擊〈必巡〉曾瑋中、郭婷筠趕場尾牙車禍　計程車疑插隊

新店建案招待中心竄濃煙！高爾夫球車起火　1女員工送醫

氣溫直線驟降！單日55人送醫　全台OHCA人數連兩日創新高

短裙長靴妹逛百貨遭偷拍！大叔辯情不自禁　一查手機還有10多女

【回到故鄉？】帶狗勾們上武嶺亭追雪還順便來首大合唱

黃聖依選擇離婚「不再受他掌控」　楊子爆哭：我又不是找不著更好的！

鬼鬼懷孕生女「3年前就凍卵」　打針痛到叫出來…炎亞綸幫戳肚

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

高雄小貨車闖紅燈連2撞！ 轉圈「天女散菜」畫面曝

海恩收行李全靠硬塞　成功關上超驚人!!

雪橇犬們武嶺亭追雪大合唱　柯基同伴傻眼：偶怎麼在這

111釘孤枝遊行 現場人潮畫面曝！

【早餐店烏龍】點吐司厚片→3層薄片：確定不是在整我？

館長高喊「賴清德放人」！　自曝比賽受傷：手舉不起來

新郎大陣仗迎娶！台南2億超跑車隊娶回美嬌娘　新娘車是勞斯萊斯

神棍裝「喪魔仔」下咒恐嚇！猥褻性侵鄰居母女　害她崩潰包尿褲

台中酒駕無照累犯名單曝！1月已公布82人　14人違規3次以上

前保一警2千元找14歲少年洩慾！還LINE同事炫耀　賠錢換緩刑

妻搞上牌友「晚上吃肉」！夫見鹹濕對話怒砍她　向小王求償吞敗

台中罷免活動插曲　女騎士疑看熱鬧撞婦人！2人都輕傷

2千萬點擊〈必巡〉曾瑋中、郭婷筠趕場尾牙車禍　計程車疑插隊

新店建案招待中心竄濃煙！高爾夫球車起火　1女員工送醫

氣溫直線驟降！單日55人送醫　全台OHCA人數連兩日創新高

短裙長靴妹逛百貨遭偷拍！大叔辯情不自禁　一查手機還有10多女

年前衝刺！花蓮振興券再加碼　年前採購再省一筆過好年

只靠努力打不破「階級差異」？網嘆：有背景直接躺贏

黑巧克力也算！營養師推薦「健腦8食物」：吃雞蛋降失智風險

不滿「955個物種禁養」飼主集結抗議　農業部：未定案

主持節目遭排擠！「任毒蛇爬入褲」陳宥心事後被冷凍…幕後黑手是她

新郎大陣仗迎娶！台南2億超跑車隊娶回美嬌娘　新娘車是勞斯萊斯

男星遭霸凌終止演戲　跑外送「客人一段話」讓他破防⋯登上金馬

神棍裝「喪魔仔」下咒恐嚇！猥褻性侵鄰居母女　害她崩潰包尿褲

洛杉磯41億「最貴豪宅」燒到剩骨架！　野火前後驚人畫面曝

遭嫌家境、學歷！女友媽「一句話」他崩了：社會對男人好殘忍

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

社會熱門新聞

快訊／柯文哲4人抗告全駁回　羈押3個月

高院駁回抗告理由曝！柯文哲4人看守所過年

按摩妹「拒肉償」　慘遭臨時工凌虐性侵

即／台南雙載機車擦撞小貨車　夫妻雙雙不治

北市男偷運51隻昆蟲　魂斷檢疫遭銷毀！

即／高雄2男口角糾紛亮刀拚輸贏　1男命危　

養生會館客人小姐連結ING　負責人竟是百萬網紅

花蓮女騎士自撞路樹亡　詭留「後照鏡」真相畫面曝

航空公司員工爆性侵！　趁學姐醉倒伸狼爪下場慘

曾瑋中、郭婷筠台中車禍現場曝　計程車疑插隊

紅衣女徒步從台北要走回嘉義　今晨走上國道駕駛嚇壞

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　自己每月最多花2000

偷吃女同袍！空軍士官要孕妻「每月輪流」

6衝火場救翁！英勇高中生隔7月首發聲

更多熱門

相關新聞

專家點名「1種人」最容易劈腿！　一起吃飯就能看出

專家點名「1種人」最容易劈腿！　一起吃飯就能看出

在人生的愛情路上，誰都希望能找到牽手共度餘生的伴侶，而當遭遇背叛時，心如刀割讓人不禁懷疑是不是自己做錯了什麼？究竟「什麼樣的人」特別容易劈腿？對此，心理師余佳容指出，習慣迴避衝突者，很容易向外尋求另一段關係以滿足自身需求，只要從「一起吃飯」就能看出端倪。

反制逮捕以總理　美眾院通過制裁ICC法案

反制逮捕以總理　美眾院通過制裁ICC法案

偷吃女同袍！空軍士官要孕妻「每月輪流」

偷吃女同袍！空軍士官要孕妻「每月輪流」

夜遊古坑巧遇仇家被反殺亡　二審仍輕判9年

夜遊古坑巧遇仇家被反殺亡　二審仍輕判9年

酒後遭前男友性侵！2友人接力　3男下場慘了

酒後遭前男友性侵！2友人接力　3男下場慘了

關鍵字：

姦情槍擊案婚姻兩性法院

讀者迴響

熱門新聞

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

加州野火狂燒沒水救！原因恐在這對夫婦

他38歲身價破億　點名抱緊4檔ETF

快訊／柯文哲4人抗告全駁回　羈押3個月

2000元刮刮樂突一堆人搶！他曝「1買法」中獎率超高

快訊／洛杉磯野火驚傳童星喪生！

快訊／半個台灣有感　今晨規模4.9地震最大震度4級

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

恭喜！　4星座、4生肖2025偏財超旺

高院駁回抗告理由曝！柯文哲4人看守所過年

身分證「中2碼」春節住飯店1人2025元

1.11釘孤枝嗆「法律系滾出司法圈」！　律師傻眼：實在非常蠢

台灣人「10大傷腎習慣」曝！醫：一週喝3次衰老速度快

喪偶十多年　陸79歲老翁「確診愛滋病」

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲

更多

最夯影音

更多

【回到故鄉？】帶狗勾們上武嶺亭追雪還順便來首大合唱

黃聖依選擇離婚「不再受他掌控」　楊子爆哭：我又不是找不著更好的！

鬼鬼懷孕生女「3年前就凍卵」　打針痛到叫出來…炎亞綸幫戳肚

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

高雄小貨車闖紅燈連2撞！ 轉圈「天女散菜」畫面曝

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面