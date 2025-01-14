桃機版神鬼交鋒影片曝光！　藍委爆移工11分鐘變裝逃離機場

記者崔至雲／台北報導

國內失聯移工人數屢創新高，國民黨團今（14日）召開記者會批評政府對逃逸移工掌握度低，立委王育敏於記者會上揭露一段桃園機場監視器畫面，一名移工在搭機離境前排隊等待機場安檢，卻突然開始脫衣變裝，11分鐘後從安檢區離開，最終完全失聯、不知去向。黨團首席副書記長王鴻薇直言，這顯然「有內應」，從安檢區出去中間竟都沒有人攔阻。

▲國民黨團召開「失聯移工創新高 機場逃跑漏洞無人管」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



王育敏首先拿出統計數據指出，我國整體失聯移工人數近年呈現翻倍成長，從109年初的4萬8千多人，至113年底已暴增至9萬人之多，然而政府卻毫無有效對策、任憑問題不斷擴大。資料更顯示，113年度在機場逃跑的移工人數已將近90人，遠高於112年以及疫情境管前的109年的50多人，顯見機場已經成為逃逸移工的一個明顯破口，而政府居然還後知後覺、毫無作為，根本就是「放任破口不斷擴大」。

王育敏說明影片中的越南籍移工武女於去年12月3日工作期間屆滿必須出境，仲介於當日上午將武女送達桃園機場，並親眼確認武女在11點30分時進入安檢區。沒想到武女卻在進入安檢區後悄悄變裝、迅速逆向離開。從監視器畫面中可以看到武女戴上帽子遮掩，在11點41分已離開機場大廳，自此消失在監視器鏡頭裡，前後僅短短11分鐘，宛如上演電影《神鬼交鋒》。

王鴻薇質疑，一般進入安檢隊伍前就要檢查機票及護照，民眾根本不會知道居然還可以「折返離開安檢區」。然而該名逃逸女性移工不僅知道如何偷溜出去，甚至從她變裝到離開機場的整個移動過程都非常迅速順利，「這是不是有內應？從安檢區出去中間都沒有人攔阻嗎？」。

藍委萬美玲對於這場「變裝秀」，也驚嘆讓人嘆為觀止，顯然有組織在背後指導。在我國外籍移工人數不斷增加的時候，對移工的管理更顯重要，然而政府在移工管理上的長期失能，讓目前失聯的九萬名移工可能還要加上更多黑數，雇主們都變成苦主。

王育敏認為政府要對此負起最大責任，因為雇主跟人力仲介已經盡責把人親自送到機場，然而礙於機場規定不能進到安檢區域內送機，接下來政府卻沒有任何單位派員接續監督、確保移工出境。最後移工用計逃跑，卻是雇主跟仲介要受罰，政府則完美隱身。

國民黨團呼籲外交部移民署及勞動部除了要對目前的逃跑破口進行補強外，更要去查是否背後有非法移工集團的教唆，並提出具體改善措施以解決嚴重的逃逸移工問題。

