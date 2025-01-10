謝金河點名台灣機場落後印度、三航廈進度緩慢　桃園機場回應了

▲針對謝金河點名機場落後印度、三航廈進度緩慢等，桃園機場10日發布聲明回應。（圖／記者彭懷玉攝）

記者趙蔡州／綜合報導

桃園機場是台灣重要的國門，不過近日被財信傳媒董事長謝金河點名，機場建設比印度還落後，認為政府對於機場建設沒有企圖心，建議應趁台灣資金回流，半導體產業興盛之際加大建設。對此，桃機10日表示，第三航站建設進度已達75.75％，北登機也將在下半年投入營運。

針對謝金河點名桃園機場建設落後，相較印度班加羅爾機場有差距，第三航廈施工進度緩慢等。桃園機場10日發布聲明回應，桃機第三航站區建設過去雖遭遇設計檢討優化、原物料上漲、移工人數限制等困境，但在行政院及交通部支持下一一克服，目前整體計畫進度已達75.75％。

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桃園機場指出，現在進出機場的旅客已明顯可見量體龐大的第三航廈結構雛型，而北登機廊廳更將在下半年優先投入營運，也強調第一、二航廈在維持24小時營運同時，也持續更新既有設施，包含提升水、電基礎系統穩定、優化指標系統、導入e-Gate、自助報到等智慧化服務及無障礙優先通道等。

桃園機場表示，因應桃園機場未來發展，交通部民用航空局協助取得區段徵收用地，機場公司已著手推動第三跑道建設，且已進入施工階段，展開機坪整地及埔心溪改道工程。未來新貨運園區及第二自由貿易港區的建設也已開始規劃中，逐步達成桃園航空城核心計畫。

▲謝金河10日在臉書發文，感嘆桃園機場的角色變得更重要，但機場建設卻沒有跟上。（圖／記者謝婷婷攝）

謝金河10日上午在臉書表示，如果大家經常出國，應該可以發現桃園機場愈來愈繁忙、轉機旅客愈來愈多，2024年進出旅客及轉機人數預計都會有驚人的成長，主要原因是過去很多透過香港，上海，北京轉機的旅客改到桃園機場，特別是北美航線。

謝金河說，桃園機場的角色變得更重要，但桃園三期航廈施工卻一波三折，可能要到2027年才能啓用，更點出機場建設已經落後，他舉例自己2024年飛往印度時，在桃機跑道就碰上「塞車」，於是在飛機上睡了一覺，醒來以為抵達曼谷了，殊不知才剛要起飛，反觀抵達印度班加羅爾機場後，對印度的印象有所改觀。

謝金河指出，台灣的超額儲蓄率已經到達16.7%，政府卻從來沒有善用超額儲蓄，「領導者應想辦法擴大公共建設支出，尤其台灣資金回流，半導體產業興盛，台灣應該利用這個機會加大建設力道」、「台灣的經濟力名列前矛，但機場建設，我們沒有展現企圖心」。