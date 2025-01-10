誤闖行李輸送帶！她慘摔「下秒吸入黑洞」　地勤一轉頭傻眼

▲女乘客默默走上行李輸送帶，重摔之後消失在一片漆黑之中。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯一名女乘客，誤把機場行李輸送帶，當成旅客電動步道，竟然直接走了上去，結果當場重摔。她還來不及起身，就被輸送帶運走，消失在一片漆黑之中。

根據監視器畫面，女乘客身穿黃色大衣、黑色長裙與粉色帽子，她默默走上行李輸送帶，還不忘伸手撥開塑膠簾幕，以鑽入存放安檢設備的小空間，卻在此時背部朝下、重摔在地。

A pensioner decided to check in through the baggage compartment at the airport



At Vladikavkaz airport, a female pensioner left the check-in desk

and went straight to the baggage compartment.



After checking in, the woman for some reason stood on the conveyor belt, hit her head… pic.twitter.com/i33ihp8n9Y — NEXTA (@nexta_tv) January 8, 2025

與此同時，2名地勤正與另一名乘客交談，根本沒有注意到異常情況，直到聽見巨響、轉身查看，才發現大事不妙，但也為時已晚，只能眼睜睜看著女乘客被輸送帶運走。

當地媒體報導，女乘客準備搭乘西伯利亞航空（S7 Airlines），從俄羅斯南部的弗拉季卡夫卡茲（Vladikavkaz），飛往莫斯科的多莫傑多沃國際機場（Domodedovo airport），未料在櫃台報到之後，竟鬧出大烏龍。

報導寫道，「想當然爾，機場行李員看到一個女人、而非行李箱來到他們面前時，非常驚訝。但他們協助乘客找到了正確的道路。」