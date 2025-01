誤闖行李輸送帶！她慘摔「下秒吸入黑洞」　地勤一轉頭傻眼

▲女乘客默默走上行李輸送帶,重摔之後消失在一片漆黑之中。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

俄羅斯一名女乘客,誤把機場行李輸送帶,當成旅客電動步道,竟然直接走了上去,結果當場重摔。她還來不及起身,就被輸送帶運走,消失在一片漆黑之中。

根據監視器畫面,女乘客身穿黃色大衣、黑色長裙與粉色帽子,她默默走上行李輸送帶,還不忘伸手撥開塑膠簾幕,以鑽入存放安檢設備的小空間,卻在此時背部朝下、重摔在地。

A pensioner decided to check in through the baggage compartment at the airport



At Vladikavkaz airport, a female pensioner left the check-in desk

and went straight to the baggage compartment.



After checking in, the woman for some reason stood on the conveyor belt, hit her head… pic.twitter.com/i33ihp8n9Y