借住釣友家竟猥褻小二女兒　哥哥作證：阿伯摸妹妹尿尿的地方

▲高雄男子到釣友家借宿，竟趁機對釣友女兒猥褻。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名呂姓男子每逢週末都會到釣友家借住，隔天再一起去釣魚，不料他竟覬覦釣友就讀小二的小女兒小安（化名），並趁看電視之際，偷摸小安的下體，小安哥哥目睹後告訴爸媽，爸媽一開始還不信，後來經社工轉告才知道女兒被欺負了，氣得提告，一、二審法院根據小安哥哥的證詞等事證，認為呂男犯行明確，依對於未滿十四歲之女子為猥褻罪判徒刑10月。

判決指出，呂男和小安的爸爸是釣友，兩人經常相約一起去釣魚，為了方便週日清晨一起出門，因此呂男通常在週末晚上，就會先到呂男家借宿。

2022年2月間，呂男又到小安家借宿，當晚小安爸媽在廚房忙著煮飯，呂男陪著小安、小安哥哥在客廳看電視，不料呂男竟趁機把手伸進小安的裙子內，小安嚇得動彈不得，但這一幕全被小安哥哥目擊。

事後小安哥哥向爸媽告狀，爸媽一開始還不信，直到後來社工到家裡訪視，也得知此事，再轉告小安爸媽，兩人才驚覺女兒可能真的被欺負了，氣得報警。

呂男一開始不承認對小安猥褻，律師也辯護指稱小安對於呂男的行為並無反感。

但法官根據小安哥哥的證詞，指當時他坐在客廳地板看電視，妹妹和呂男坐在沙發，兩人腿上蓋著毛毯，他有明確看到呂男把手伸進妹妹的的裙子內摸來摸去，加上小安等人的證詞也都相符，因此認定呂男犯行明確，依對於未滿十四歲之女子為猥褻罪判他徒刑10月，全案上訴後，高雄高分院認為原判決認事用法，核無不合，量刑亦屬允當，因此駁回上訴，全案仍可上訴。