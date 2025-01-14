桃園失智老夫妻一起走失　兒急求助！警調監視器在公車站牌尋獲

▲失智老夫妻迷途於公車站牌，員警循線尋獲。（圖／楊梅警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一對罹患失智症年逾8旬的溫姓夫妻外出走失，兒子遍尋未果後求助警方，員警根據老夫妻衣著逐一調閱附近監視器，最終在數公里外公車站牌尋獲，便將老夫妻帶返派出所並通知溫民前來將父母親帶返家。

▲將夫妻2人帶返派出所，並通知家人帶回。（圖／楊梅警分局提供）

楊梅分局頭洲派出所警員江爵安、黃明浩、廖翊森等三員於12日12時許接獲溫姓男子報案後，便立即分工調閱監視器搜尋老夫妻蹤影，同時詢問老夫妻的依著特徵及可能去處，逐一調閱楊梅區及新屋區兩地區的監視器尋找，在員警的積極努力下終於發現老夫妻最後出現的地點。

三名警員便驅車趕赴現場進一步尋找，最終在新屋區中華南路二段326號對面的公車站牌找到老夫妻，員警便將老夫妻帶返派出所並通知溫民前來將父母親帶返家。經過了解，年邁的老夫妻均患有失智症，有時會無故獨自外出，所幸員警積極的協尋老夫妻得以平安返家，家屬對於警方的協助深表感謝。

楊梅分局呼籲，民眾應隨時注意家中長輩行蹤，尤其是患有失智症的長輩更需特別關心，避免走失時發生危險，同時也提醒民眾，可在長輩衣物或是隨身物品留下聯絡資料，走失後方能第一時間聯繫。