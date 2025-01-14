洛杉磯野火燒毀1.2萬棟房屋！　光「清理殘骸」就要6個月

▲洛杉磯野火造成超過10萬人被迫撤離家園。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國加州洛杉磯野火從7日開始延燒至今，造成至少24人死亡、超過10萬人被迫撤離家園，還有超過1.2萬棟建築被大火焚毀，當局預估，光是處理這些建築物的殘骸，可能就得花超過6個月的時間。

綜合外媒報導，根據加州消防局統計，洛杉磯野火焚毀超過1.2萬棟建築，包含住宅、學校、商家等建物。加州消防局發言人莫特（Joshua Mott）表示，初步災損估算是透過紅外線影像和地面團隊逐一檢查進行，後續將進入安全範圍內進行檢查。

▲清理野火焚燒的殘骸可能得花超過6個月的時間。（圖／路透）



聯邦緊急事務管理署（FEMA）已承諾，將在180天內全額負擔南加州野火殘骸的清理費用，但FEMA管理人克里斯威爾（Deanne Criswell）指出，「清理這些殘骸需要超過6個月的時間。」

CNN報導提到，清理野火殘骸是一個非常複雜的過程，首先要由政府聘請的承包商清理掉家中的危險廢棄物，而為了處理可能滲入土壤中的毒素，通常需要移除房屋的地基，並清除幾英吋的表層土壤。

危險的廢棄物會由卡車運送到經認證的處理設施，若有無法回收或處理的廢棄物，則會被送往危險廢棄物掩埋場進行處置。

依據CNN統整數據，現階段還在延燒的火場如下：

帕利塞德野火（Palisades Fire）：燒毀2萬3713英畝土地，14%受控

伊頓野火（Eaton Fire）：燒毀1萬4117英畝土地，33%受控

赫斯特野火（Hurst Fire）：燒毀800英畝土地，95%受控