北市議員林亮君座車在國一五楊段遭追撞3車事故　臉書急報平安

▲台北市議員林亮君今天上午開車行經國一五楊桃園段遭追撞三車事故，造成車尾嚴重受損。（圖／國道一隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

台北市議員林亮君今（11）日開車行經國道一號五楊高架桃園路段時，遭後方車輛追撞釀3車事故，導致車尾嚴重受損，所幸現場並無人受傷。林亮君隨即在臉書貼文報平安，所幸並無大礙，引發網友熱議；國道第一大隊指出，這起事故疑似未保持安全距離釀禍，現場無人受傷，3名駕駛酒測值均為零，至於肇事原因仍在調查釐清中。

▲台北市議員林亮君今天上午開車行經國一五楊桃園段遭追撞三車事故，隨即於臉書貼文向選民報平安。（圖／翻攝自網路）

民進黨籍北市議員林亮君今天上午開車經由國道一號五楊高架道路南下桃園段時，遭後方車輛追撞，造成3輛車事故，所幸當時車輛不多，未釀成人員受傷，林亮君隨即在臉書貼文「亮君剛剛在行程中在國道遭後車追撞，人沒有大礙，目前處理中，暫時不方便回訊息，謝謝大家關心！這幾天行程可能受影響，請鄉親見諒。」同時附上車尾凹陷照片，照片上顯示藍色豐田轎車車尾處遭追撞凹陷慘狀。

▲國一五楊桃園段南下路段今天上午發生三車事故，肇事賓士休旅車車頭嚴重受損。（圖／國道一隊提供）

國道一隊指出，大隊勤務指揮中心於今天上午11時42分許接獲通報，國1南向五楊高架道50.2公里桃園路段有3輛車事故，經電話聯繫現場當事人，現場3人均表示未受傷，員警依簡易交通事故處理流程，指引至位於中壢服務區之五楊分隊報案。

▲國一五楊桃園段南下路段今天上午發生三車事故，圖為被追撞其中的豐田轎車。（圖／國道一隊提供）

國道一隊指出，駕駛黑色賓士休旅車49歲呂姓女子，駕駛休旅車行經五楊南向50.2公里桃園路段，因前方車流回堵，疑似未保持安全距離撞擊36歲林姓女子駕駛轎車，林女車輛再往前碰撞61歲劉姓男子駕駛轎車，所幸現場無人受傷，員警為3名駕駛進行酒測，酒測值均為零，至於肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

警方呼籲，用路人應遵守交通安全規則，依速限行車並保持安全距離，隨時注意前方動態，切勿疲勞駕駛，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。