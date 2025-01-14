「鎢鋼大王」被爆助柯P接觸中國對口　超硬背景曝光、交情好到被習擁抱

▲「鎢鋼大王」廖萬隆被鄭淑心爆料，柯文哲2015年為了雙城論壇，想接觸中國國家主席習近平的對口，因此曾找他幫忙。（圖／記者劉亮亨攝）

記者趙蔡州／綜合報導

柯文哲2014年台北市長選戰募款委員會執行長鄭淑心13日在臉書發布影片，爆料柯文哲2015年為了雙城論壇，想接觸中國國家主席習近平的對口，找上身價超過500億雲林鎢鋼大王廖萬隆。廖萬隆在中國政商關係良好，早年曾會見鄧小平，跟習近平也是舊識，兩人頗有交情，台灣民眾黨成立後，他先是被指是民眾黨金主，如今又被鄭淑心爆料是習近平對口，引發關注。

現年76歲廖萬隆在24歲（1973年）時白手起家建立春保鎢鋼，36歲（1985）趕上了大陸改革開放，在鄧小平女婿吳建常的牽線下，前往中國與鄧小平見面，他告訴鄧小平，中國鎢產量占全球75%（如今已超過80%），應該發展自己的冶煉工業，鄧小平聽了很有感觸，當場希望他能到大陸投資開工廠。

鎢是與稀土、鋰齊名的天然金屬，廣泛應用於冶金、化工、輕工、航天等多個領域，主要應用於冶金領域，其產品硬質合金（碳化鎢、鎢鋼）又被稱為工業的牙齒，在工業上不可或缺，目前幾乎無可取代，且由於硬度僅次於鑽石，也被用於製造採礦業的鑽頭或其他工業切割設備，具有極高的戰略性價值。

廖萬隆取得鄧小平信任後，成功進入中國投資設廠，後來春保鎢鋼也成為了當時唯一與中國官方合作，從原料供應、生產、製造採取「一條龍」策略的廠商，春保鎢鋼2010年又與德國大廠森拉天時集團合併，成立春保森拉天時鎢鋼集團，讓旗下鎢鋼產品進軍世界，集團如今在全球共有8萬名員工、行銷遍布50多個國家，他也因此被稱為「鎢鋼大王」。

至於廖萬隆為何跟習近平有交情，原來他當年西進中國時，習近平在廈門擔任副市長，當時習近平積極經營台商關係，兩人因此熟識，習近平2010年以國家副主席身分到廈門參加會議時，還特別邀請他到場敘舊，兩人一見面，習近平就給了他一個熱情擁抱，顯見2人確實交情匪淺。

台灣民眾黨成立後，廖萬隆2022年2月被媒體爆料是民眾黨重要金主，不過柯文哲事後否認，強調兩人雖然認識，但他並未捐錢，接著2024年8月他又被媒體人陳東豪爆料，曾經陪柯文哲的妻子陳佩琪看豪宅，但他否認認識陳佩琪，表示選舉後就跟柯文哲沒有聯繫，沒想到如今又因為鄭淑心的爆料，他疑似曾幫助柯文哲接觸習近平的對口，引發關注。

▲鄭淑心爆料柯文哲2015年曾積極尋找中國國家主席習近平的對口，並找了廖萬隆幫忙。（圖／翻攝自Facebook／鄭淑心）

鄭淑心13日發布一支自錄11分20秒影片，她在影片中說，柯文哲2014年當選台北市長，2015年由於有雙城論壇，柯文哲就密集開始想接觸中共國家主席習近平的對口，「他就有一天借我們凱達格蘭學校的辦公室，說要見一個雲林人，當時假日我還特別來辦公室，而他跟對方就單獨在貴賓室裡面談。」

鄭淑心指出，當時自己不以為意，以為雙方就是聊聊，直到去年1億2000萬豪宅爆發後，自己才知道這個雲林鎢鋼大王廖萬隆，曾做過廈門副市長，跟習近平很熟，且習近平上位後，還邀廖萬隆爬山，「我才知道說，他真的有找到習近平的對口。」