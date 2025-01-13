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聯合國統計：習近平12年115.8萬人尋海外庇護　去年出逃17萬人

▲▼習近平發表2025年新年賀詞。（圖／翻攝自央視）

▲根據聯合國難民署的統計，習近平主政12年，超過115.8萬中國人在海外尋求庇護。（資料照／翻攝自央視）

記者陶本和／台北報導

網紅八炯日前揭露中國統戰手法，其中也曝光中間人誘拉台灣人申辦「中國身分證」，以獲取中國銀行貸款；其中間人聲稱，已有近20萬台灣人握有中國身分證。於此同時，國際人權組織保護衛士（Safeguard Defenders）近日發布一份題為《中國大逃亡》的報告，引述聯合國難民署的最新統計數據顯示，在中國國家主席習近平主政下，2012至2024年間，總計逾115.8萬中國人在海外尋求庇護。

誘拉台灣人辦理「中國身分證」是在近日網紅揭露之後才備受討論，且倘若中華民國國民同時持有中國身分證，依規定是會被取消中華民國身分的；因此，除了中國身分證，其實對岸近年來的統戰手段中，最為常見的則是辦理「三證」，也就是居住證、銀行卡、電話卡，這三證就不影響中華民國身分存廢問題。

若換個角度，從國際視角來看，國際人權組織保護衛士（Safeguard Defenders）近日發布一份題為《中國大逃亡》的報告，內容引述聯合國難民署的最新統計數據顯示，習近平主政下的2012至2024年間，總計逾115.8萬中國人在海外尋求庇護。

聯合國難民署統計，去年（2024年）的總出逃人數至少17萬6239人，將創史上新高，不僅比新冠疫情爆發前的2019年增長169%，也比2012年、習近平上任的第一年，翻了14倍之多。

在保護衛士的報告中還提到，光是2022年，中國出逃人數就高達11萬6338人，這一數字已經超過前中共領導人胡錦濤任內10年間的總出逃人數。

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