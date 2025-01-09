全聯大掃除清潔用品「買1送1」！大潤發吉伊卡哇寢具只要799元

▲全聯年貨、掃除用品優惠。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

農曆新年倒數！家家戶戶準備大掃除、辦年貨，全聯祭出「全年大發迎新年」檔期陪消費者省荷包，除了指定期間點數回饋，還有多款清潔用品「買1送1」。大潤發也有除舊佈新優惠，寢具有超人氣IP「吉伊卡哇」、「酷洛米」單人床包枕套每組只要799元，CP值超高。

●全聯大掃除清潔用品優惠

全聯支援懶人清潔術，即日起至1月16日集結眾多家庭清潔用品、掃具優惠，讓民眾大掃除不必再煩惱，「魔術靈廚房清潔劑-橘油潔淨」一噴輕鬆帶走瓦斯爐、流理台、水槽油垢，單瓶79元，2瓶特價139元，平均每瓶只要70元。

同樣是廚房清潔「威猛先生廚房淨油泡沫清潔劑-柚見柑橘」5大淨油因子、氣味不刺鼻，1月16日前每瓶69元；浴室清潔首推「DOMESTOS多霸道 強效抗汙潔廁泡泡」去除頑強污垢、減少細菌滋生，1月16日前138元「買1送1」，平均每瓶69元。

居家清潔衣物、被子也不能少「加倍潔過碳酸鈉去污粉」，1月16日前每包129元「買1送1」，平均每包65元。打掃用具也可趁活動檔期一次買齊，「百利輕巧掃把畚斗組」符合人體工學，好掃不費力，每組199元；「好神拖省力雙渦輪旋轉拖把組」就像洗衣機一般超廣角洗淨，按壓清洗輕鬆省力，每組899元。

▲全聯清潔用品優惠，多款買1送1。（圖／業者提供）

清潔、集塵、除塵三效合一「驅塵氏靜電除塵紙」，限量超值組120張，每包178元，平均每張不到1.49元。新春大掃除也要有粉嫩好心情，百利推出全聯獨家新春限定色，「百利櫻花系乳膠手套-大/中」每雙79元，任2件130元，平均每件只要65元。「百利天然木漿棉菜瓜布-柔緻去油」每包3片86元，任2件156元，平均每包78元。

門墊也趁過年換新「Comfort+福氣門墊」精緻織法抗汙耐磨，一次推出大吉大利和福利蛇兩種款式，每個349元，活動期間搭配日用品滿千折百省更多，預計年終掃除業績，可較去年達雙位數成長。

▲全聯年貨回饋。（圖／業者提供）

全聯新春檔期「全年大發迎新年」自1月11日至1月26日，每周六、日和1月27日小年夜共7天，使用PX Pay或全支付全額支付，單筆消費每滿1000元，共贈800限時福利點。搭配指定銀行信用卡，單筆消費達1200元，限量再加贈360福利點。

不只超過200款禮盒挑戰市場最低價、年貨大街指定品8折起等優惠外，全聯也特別針對全店日用品加碼，活動期間日用品單筆每滿1,000元，現折100元，搭配PX Pay/全支付滿額最高回饋達16.3%；功能性保健食品單筆每滿888元，也享現折100元，同享16.3%回饋。

●大潤發除舊佈新寢具優惠

為了滿足民眾除舊佈新需求，大潤發新年全館優惠1月11日、1月12日、1月18日、1月19日、1月23日～1月27日，單筆滿2000元就送9折現金抵用券，單筆消費最高回饋5000元現金抵用券（每人每卡僅限參加1次）。

2月6日前臥室寢具（床罩兩用被組/棉被/枕頭/床墊/床包/保潔墊/墊抱枕）單筆滿1500元，加購299元就能購入「雨林樂園可愛抱枕-大白鵝」(全台限量2000隻)，或加價999元把樹懶造型的雨林樂園可愛抱枕帶回家（全台限量300隻）。

▲▼大潤發推出「比得兔與V&A博物館」聯名寢具。（圖／業者提供）

超人氣寢具首推「比得兔與V&A博物館」首度跨界聯名，一口氣推出兩用被床包組（雙人/加大）、日式針織保暖被、法蘭絨保暖毯等新品，2月6日前單筆滿999元，還享499元加購同系列抱枕1個，比得兔粉絲可趁優惠一次帶回家。

人氣IP系列首推超人氣「吉伊卡哇」、「酷洛米」單人床包枕套兩件組，CP值超高，每組只要799元。而近來超夯又適合送長輩的「石墨烯遠紅外線能量被」特價1,999元、「發熱纖維續熱羊毛被」特價799元，保暖新品齊發，還有各式「年節創意抱枕」增添喜氣。

▲▼吉伊卡哇、酷洛米床具（圖／業者提供）

●家樂福年貨大賞

家樂福即日起至2月4日推出「新年家美好」年貨大賞，超過一個月年貨年菜開賣，動員量販、超市、線上購物、家速配，每周假日及除夕前採買黃金期間，端出連續5波、超過3億回饋，單筆達指定滿額就享9折現金券或線上現折回饋。

像是指定商品會員紅利點數最高20倍送、9大類年貨商品送現金折價券等，再加碼家樂福線上購物端出總價100萬元，下單抽紅利點數1百萬點、天天回饋購物金7％。家速配享抽紅包送120元券，還有年貨採買黃金周單筆滿299元以上享免運。

家樂福開賣一系列限量年貨零食組，推薦萬歲牌維尼造型蜂蜜罐堅果禮盒，設計成造型存錢筒。還有喜年來Hello Kitty金牛角禮盒，送束口便當袋。喜氣洋洋又可愛的樂天小熊，結合台灣風情大送方形靠枕。

▲▼家樂福年貨大賞集結人氣IP推出零食、伴手禮、生活用品。（圖／業者提供）

經典IP還有三麗鷗Kuromi、寶可夢、迪士尼等，在去年掀起搶購的蠟筆小新大型造型桶，今年換成小葵擔當，上架就獲得高度關注，也成為今年新IP寵兒。

而話題不斷地乖乖，特別在新年期間決定跨界進軍個人清潔用品，「新品乖乖濕紙巾」在家樂福搶先上市！特別選綠色與黃色乖乖作為首支2款濕紙巾底色，以後器材上不只可以放乖乖餅乾，「乖乖濕紙巾」有著乖乖文化保佑興財，還能隨時身兼清潔功能，每包售價39元。