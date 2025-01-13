智利櫻桃全國產量92％外銷中國　2萬噸「新鮮貨」運抵廣州南沙　

▲載運2萬噸智利櫻桃的貨輪運抵廣州南沙碼頭。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

在廣州海關所屬南沙海關監管下，裝載超1200櫃、重約2萬噸的智利櫻桃11日由「馬士基 薩拉特」號貨輪運抵廣州南沙港二期碼頭。成為2024至2025年智利櫻桃新產季以來，廣州南沙口岸單次進口量最大的一批智利櫻桃。

《廣州日報》報導，此次靠泊的「馬士基 薩拉特」號貨輪是智利櫻桃新產季以來，廣州南沙港接駁的第8艘智利「車釐子（櫻桃，下同）快線」。該快線從智利出發，經23天海上運輸直達廣州南沙港，中途不再掛靠其他港口，相比普通航線航程縮短一半以上。

據了解，本次產季是智利櫻桃「大年」，預計產量較上季增產50%，超過92%智利櫻桃的產量都出口至中國大陸，廣東裕龍匯供應鏈管理有限公司關務總監盧展透露，將近有60%的櫻桃會在廣州本地進行銷售，其餘分撥至東莞、上海、北京等全國其他城市，「隨著車釐子到貨量逐漸增加，價格也更加親民。」

南沙海關南沙港三期冷鏈監管科科長胡京友表示，2024年12月以來截至2025年1月11日，南沙海關已監管智利進口櫻桃超5000櫃，總重超9萬噸，「整個智利車釐子新產季，預計有12艘車釐子直航快船靠泊廣州南沙港，約1萬櫃、重17萬噸車釐子從南沙口岸進口，拉動廣州南沙口岸的車釐子進口量約佔全國總量的4成，成為國內車釐子第一大進口口岸。」