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陸籍貨輪外海詭異繞圈！疑故意拖斷我國電纜　基檢分案偵查

▲▼中華電信證實海底電纜遭拖斷，肇事貨輪抓到了。（圖／海巡署提供）

▲順興39涉嫌拖斷我國海底電纜。（資料照／海巡署提供）

記者郭世賢、郭玗潔／基隆報導

基隆港外海底通訊線纜於3日疑似被一艘大陸貨輪拖錨損壞，因國際海纜網路系統屬國家安全基礎設施，基隆地檢署立即分案偵查並召開執法共商會議，除密切掌握相關訊息外，並分案指示李韋誠主任檢察官積極偵辦、深入追查。

據了解，中華電信位在基隆外海的國際海底電纜遭貨輪SHUNXIN39（音譯順興39）拖斷，儘管貨輪是喀麥隆籍，根據船名、船東及船員等資訊來看，外界推測事件是中國「權宜船」肇事。而被網友封為「PTT創世神」的杜奕瑾6日在臉書分享英媒《金融時報》繪製的順興39航行軌跡，照片中紅色線條是順興39的航跡，灰色線條則是海底電纜，而順興39當時在基隆外海不斷繞圈，航跡幾乎把向北、東北方延伸的海底電纜全部「碰觸」了一遍。

▲▼中國貨輪涉嫌拖斷我海纜 離譜航跡曝光。（圖／翻攝自杜奕瑾臉書）

▲順興39涉嫌拖斷我國海底海纜，航跡也相當詭異。（圖／翻攝自杜奕瑾臉書）

海巡署也指出，順興39雖屬外籍船舶，但船上7名船員均為中國籍，船東為香港籍，不排除有陸籍權宜輪實施灰色地帶侵擾之可能性。

對此，基隆地檢署也於今日上午10時許，邀請海洋委員會海巡署艦隊分署第一海巡隊，在基隆地檢署舉行執法共商會議，會議由李嘉明檢察長主持，會中除釐清個案所涉及之法律面、執行面等細部問題，並提出可能解決方式外，亦針對未來發生相類似案件之因應處理方式進行深入討論，藉由意見交換凝聚執法共識，以求更快速、有效率地因應處理是類案件，避免國家安全遭受不當危害。▲▼針對基隆港外海底通訊線纜3日遭毀損，基隆地檢署展開偵辦。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲針對基隆港外海底通訊線纜3日遭毀損，基隆地檢署展開偵辦。（圖／記者郭世賢翻攝）

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