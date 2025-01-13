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麥當勞少女遭性侵輕生　母曝「最後身影」慟喊：想抱抱妳

少女母親在社群曝光女兒離世前的最後身影。（翻攝自Threads）

▲少女母親在社群曝光女兒離世前的最後身影。（翻攝自Threads）

圖文／鏡週刊

北市一名17歲少女遭麥當勞主管性侵長達1年，導致她罹患憂鬱、人格分裂走上絕路，少女母親去年底發文揭露相關細節，引起社會高度關注。近日少女母親在社群曝光女兒離世前的最後身影，悲嘆「從沒想過最後看到妳是透過監視器…」仍無法接受女兒離開的事實。

少女母親昨（12日）公開女兒的最後身影，家門口監視器顯示的時間是去年11月4日晚上。「我從沒想過最後看到妳是透過監視器，再看到你是浮在水上的妳！我想抱抱妳，卻被禁止了，因為泡了三天遺體已經在腐爛。」

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少女母親似乎仍無法接受女兒的離開，「妳的房間還維持的很好，我們都沒有去動到，偶爾在妳房間發呆抱著妳的娃娃靜靜流淚，妳說妳最愛媽媽了，那為什麼要棄我而去？每次流完淚我總是騙自己隔天妳就回來了，我總是期待著當大家的人都在時，有人按起密碼鎖開門，然後對我們說…我回來了…」

上週少女母親還曬出女兒的遺書，只見少女用文字不斷道歉，並要媽媽好好活著，「若還有下一世，我會好好當一個聽話懂事的孩子、女朋友、朋友、成熟的人。」

少女母親去年12月發文指控，離世女兒遭麥當勞前主管以排班權利性侵長達1年，礙於經濟壓力，加上擔心媽媽憂鬱症復發，導致自己也患上憂鬱症，偷偷看診不敢告訴家人，甚至為此忍痛分手，只因覺得自己配不上深愛她的男友。母親還發現，女兒生前因無數次的性侵崩潰，找不到人訴苦最後人格分裂，自己開小帳號和自己對話，令她心痛不已，決定積極發聲替女兒討回公道。

★《鏡週刊》關心您：再給自己一次機會/自殺諮詢專線：1925（24小時）/生命線：1995/張老師專線：1980

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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