印度5千信徒「夜排搶寺廟代幣」　爆踩踏6死數十傷！驚人畫面曝

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度南部安德拉邦的斯里維納卡斯瓦拉瑪雅神廟（Sri Venkateswara Swamy Temple）8日湧入大量信徒，爭相索取可免費參加盛大宗教慶典參拜神明的代幣，卻因人潮過多發生推擠踩踏，造成6人死亡及數十人受傷。

綜合NDTV及BBC，俗稱蒂魯帕蒂（Tirupati）的斯里維納卡斯瓦拉瑪雅神廟將於10日至19日舉行一年一度的Vaikuntha Dwara Darshan節慶活動，原定9日清晨5時起在3個朝聖點共94個櫃台發放12萬枚代幣作為入場券，未料前一天就湧入數千人夜排。

當地市政專員N Moruya說明，其中一個索票櫃台從8日上午就有4000至5000人排隊，入夜後秩序愈來愈亂，導致推擠踩踏。廟方聲稱，當時一名排隊婦女身體不適，廟方為協助這名婦女將門打開，其他信徒見狀立刻蜂擁而上，導致場面失控。

據目擊者透露，現場僅有4名警察，難以控制人潮，最終這起事件造成至少6名信徒死亡及40多人受傷。廟方表示，雖為分流開設94個櫃台，仍因過度擁擠引發踩踏，在寺廟近2000年歷史上從未發生，對此向信徒誠摯道歉。安德拉邦首席部長及印度總理莫迪均也表達哀悼，並承諾提供受害者必要幫助。

這座神廟是印度教最神聖的聖地之一，擁有數百億美元資產，也是印度最富有的寺廟之一，每年吸引國內外近2400萬信徒朝聖，而為期10天的Vaikuntha Dwara Darshan被信徒視為吉日，每年有上百萬人在此期間前來參拜，有時一天可達200萬至300萬人。