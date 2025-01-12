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遭嫌家境、學歷！女友媽「一句話」他崩了：社會對男人好殘忍

▲辦公室，資料，檢查，員工，註記，同事，職場，煩惱，規劃，計畫，提案。（圖／pakutaso）

▲男女交往到一個階段，會見雙方父母，有時又是挑戰的開始。（示意圖／pakutaso）

文／CTWANT

現代社會戀愛風氣開放，但仍有不少家長講求門當戶對。一名男網友抱怨，雖然爸媽年收入不低，家裡也有房子，但女友爸媽的看不起，仍讓他很心寒，覺得「這個社會對男人好殘忍」。

原PO在Dcard感情板以「學歷低、家境差就該被瞧不起？女友父母讓我心寒」為題發文，表示女友是頂大碩士，四中畢業，父母一名是老師、一名是高級公務員，家境優渥，而自己只是地名大學畢業，地名碩士就讀中，父母是普通勞工，雙方家庭背景差距頗大。

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原PO說，「某次與她爸爸飯後聊天，他隨口問『現在讀研究所嗎』，我回對。接著，他又補了一句『什麼時候畢業？男孩子要早點出社會，自立自強』。表面關心，卻滿滿暗示。我回，我有在兼家教，沒有靠家裡。但女友爸卻說『賺那點錢哪裡夠』，言下之意，是覺得我窮，不配跟他女兒談戀愛嗎？」

原PO提到，不僅如此，女友媽媽總滔滔不絕地談起家庭教育的重要性，驕傲自己2個小孩都是頂大，某次還問「你爸媽是怎麼教你的啊」，讓他有種似乎想用他當教育失敗的範例，甚至還要幫女友介紹對象，說什麼「太不懂事了！等妳長大就會明白門當戶對的重要性，對方學歷多好，多有錢」。原PO忍不住嘆，「我覺得活得很累，這個社會對男人好殘忍。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「這跟婆媳關係很像，看女友有沒有幫你說話，沒有的話可以考慮分」、「什麼都可以無所謂，但只要你自卑了就什麼都完了」、「身為父母親一定會擔心兒女吃苦吃虧」、「他們不是瞧不起你，是平心而論你沒辦法給他女兒生活保障，也許你會覺得自尊心受到踐踏，但是實在擺在那裡啊」。

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