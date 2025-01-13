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高中職輟學率達6.37％！　創9年新高

▲▼學生,校園,大學生,同學,朋友,人際關係,考試,考生。（圖／記者周宸亘攝）

▲學生輟學率增加。（圖／記者周宸亘攝）

記者張靖榕／綜合報導

高中職學生無法順利畢業的情況愈趨嚴重。教育部統計，111學年高中職學生休學比例達2.56％、學籍喪失比例為3.81％，雙雙創下近9年來新高。為應對此困境，教育部已啟動相關計畫，補助地方政府推動穩定就學措施，並針對具就業需求的中離學生提供就業轉銜輔導，努力留住學生。

教育部統計，103學年高中職學生休學人數為1萬7653人，占2.16％，學籍喪失人數為1萬1168人，占1.36％；到了111學年，休學人數下降至1萬4554人，但比例升至2.56％，學籍喪失人數則翻倍至2萬1619人，占3.81％。近9年來，高中職學生休學及學籍喪失比例均明顯上升。

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《中國時報》報導，針對學生休學原因，教育部指出，志趣不合是主因，其他還包括生病、經濟困難、缺曠課等因素。至於學籍喪失，主要是學生主動申請放棄或註銷學籍，或是未於期限內完成復學、轉學等程序。

全國家長團體聯盟理事長蕭東原分享了一則案例，指某學生原為高中籃球隊成員，因球隊解散轉至其他學校就讀食品科，卻因興趣不符選擇中途離開，最終誤入歧途，甚至捲入幫派事件，讓家長深感痛心。

教育部國教署組長葉信村表示，教育部113學年將持續補助地方政府及高中職學校，推動穩定就學計畫，並針對學生需求推出多元彈性課程、性向探索課程，安排心理諮商師入校輔導，期望協助更多學生穩定完成學業，避免因學籍喪失影響未來發展。

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