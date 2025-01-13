　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「請救我出來！」　新莊水泥封屍靈異內幕

凶手殺死小姑後，模仿香港電影情節，用水泥封屍。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

▲凶手殺死小姑後，模仿香港電影情節，用水泥封屍。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

圖文／鏡週刊

7年前，新北市1對同住姑嫂，因生活瑣事起衝突，大嫂一氣之下，拿啞鈴打昏小姑，最後將對方拖進浴室溺斃，為避免東窗事發，大嫂將屍體搬進死者的房間，並模仿香港電影情節，用水泥封屍。

葉姓死者（圖）因缺席路跑活動，老闆報警，才讓命案曝光。（翻攝畫面）

▲葉姓死者（圖）因缺席路跑活動，老闆報警，才讓命案曝光。（翻攝畫面）

警方與葬儀社人員來到葉家，其中1名葬儀社人員透露，他睡覺時，夢到1名長頭髮、看不清楚臉部的女子對他說：「請你救我出來！」帶隊警官聽到之後，特別請同仁準備焚香祭拜。

死者生前曾向友人抱怨，與大嫂爭吵後，遭對方恐嚇。（翻攝畫面）

▲死者生前曾向友人抱怨，與大嫂爭吵後，遭對方恐嚇。（翻攝畫面）

警官拿著香對著水泥塊說：「葉○○小姐，我們是來幫助您的，如果您在，請保佑我們順利開挖。」說也奇怪，話才講完，房裡突然傳出屍臭，葬儀社人員用榔頭輕輕一敲，水泥塊就應聲裂了一大片。

凶手用啞鈴（圖）擊昏小姑，再將她拖到浴室溺斃。（翻攝畫面）

▲凶手用啞鈴（圖）擊昏小姑，再將她拖到浴室溺斃。（翻攝畫面）

一段時間後，水泥完全敲開，下面還有2層衣服、棉被，掀開查看，果然是1具長髮女屍，跟葬儀社人員夢到的非常像，也確認葉女房內的水泥塊，其實是個「水泥塚」。

葬儀社人員協助警方敲開水泥塚，最後找出屍體，過程十分靈異。（翻攝畫面）

▲葬儀社人員協助警方敲開水泥塚，最後找出屍體，過程十分靈異。（翻攝畫面）

警方偵訊後，死者大嫂坦承犯行，她供稱，她先用啞鈴將小姑擊昏，原以為小姑已經死亡，思考之後，決定先到浴室清洗噴濺到自己身上的血跡，回到客廳後，發現小姑還有氣息，又將對方拖進浴室，把小姑的頭按入浸泡血衣的臉盆內，讓對方窒息而死。

為避免東窗事發，她用被單、衣物纏繞小姑屍體，再用膠帶綑綁頭、腳，把屍體搬進小姑房間，並在房內點燃精油，掩蓋屍臭味，最後決定用水泥封屍。


更多鏡週刊報導
【水泥塚封屍小姑1】失蹤妹臥房現水泥塚還貼符咒　長髮女夜半託夢喊：救我
【水泥塚封屍小姑2】幼子喊「媽媽抱抱」她崩潰　警一段話讓冷漠大嫂哭認殺人

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／今晨2.1℃凍番薯新低溫　明轉雨又有冷氣團

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「請救我出來！」　新莊水泥封屍靈異內幕

中國貨船才拖斷海纜　又現蒙古貨輪「寶順」詭異繞行基隆外海

林森北路當街圍毆內幕曝光！理髮店少東欠300萬　辣椒水甩棍齊飛

彰化少女小腹隆起突懷孕！意外揭「遭獸父性侵」悲慘過去

女助教被控性侵未遂！傳訊「一直想跟你上床」　男學生崩潰

快訊／台中2歲男童異物哽塞一度失去意識！送醫治療

台北市街頭火爆鬥毆！林森北路口「2打1」　他倒地遭安全帽尻頭

桃園建管處加強107個工地巡檢　防建案年前搶工開挖致鄰損

緊鄰國2！桃園移工宿舍大火「恐怖濃煙竄天」　警消灌救中

新北2工程師買晚餐遭甩棍攻擊！失控男辯：他們看我一眼

楊丞琳和男星合唱〈年輪說〉李榮浩「台下緊盯」XD

北市27歲警鳴笛值勤遭轎車撞飛！事發瞬間曝光

宋慧喬首度拍Vlog　靈機一動「是車銀優❤」

台南2億超跑車隊迎娶　新娘車是勞斯萊斯！

王彩樺放送D奶自豪「我真的就很大」　蔡秋鳳「結屎面」張秀卿：不開心嗎

雨琦談(G)I-DLE續約 「想賺錢早走了！」

惡魔之火！洛杉磯驚見「火龍捲」　烈紅漩渦山坡上狂竄

妹子登合歡山慶生「引神偷」　蛋糕被鳥偷襲！下秒整顆甩飛

【菸蒂別再亂丟啦！】路過驚見溝下菸蒂起火...路人急提水滅火

【解鎖成就+1】4歲妹獨自買自助餐便當成功！滿臉開心

「請救我出來！」　新莊水泥封屍靈異內幕

中國貨船才拖斷海纜　又現蒙古貨輪「寶順」詭異繞行基隆外海

林森北路當街圍毆內幕曝光！理髮店少東欠300萬　辣椒水甩棍齊飛

彰化少女小腹隆起突懷孕！意外揭「遭獸父性侵」悲慘過去

女助教被控性侵未遂！傳訊「一直想跟你上床」　男學生崩潰

快訊／台中2歲男童異物哽塞一度失去意識！送醫治療

台北市街頭火爆鬥毆！林森北路口「2打1」　他倒地遭安全帽尻頭

桃園建管處加強107個工地巡檢　防建案年前搶工開挖致鄰損

緊鄰國2！桃園移工宿舍大火「恐怖濃煙竄天」　警消灌救中

新北2工程師買晚餐遭甩棍攻擊！失控男辯：他們看我一眼

還有強冷空氣！　最低溫時間曝

丟丟妹「肝癌指數飆高」　壓力大到手抖…語言表達受影響健康亮紅燈

歐盟外長卡拉斯：將考慮放寬對敘利亞制裁

「請救我出來！」　新莊水泥封屍靈異內幕

志願役「賠錢退伍」暴增4倍！　國軍人力流失嚴重

北市大都更計畫！　開發面積1.4個大安森林公園

小二生發燒6天　醫一驗驚呼揪元凶

韓星同款保暖外套推薦！Hoshi最愛Canada Goose、安俞真撞色款修飾身形

克羅埃西亞大選出口民調：現任總統獲78％選票壓倒性勝出

發揮中道力量　為台灣民主找出路

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

社會熱門新聞

女助教被控性侵未遂！傳訊：想跟你上床

彰化少女突懷孕！意外揭露遭獸父性侵往事

林森北路當街圍毆內幕曝　少東欠300萬

畫面曝！北市27歲警遭攔腰撞「頭下腳上」噴飛

北市男偷運51隻昆蟲　魂斷檢疫遭銷毀！

蒙古貨輪寶順現蹤　詭異繞行基隆外海

北市街頭火爆鬥毆！林森北路口「2打1」

紅衣女徒步從台北要走回嘉義　今晨走上國道駕駛嚇壞

新郎大陣仗迎娶！台南2億超跑車隊娶回美嬌娘

即／台中2歲男童異物哽塞一度失去意識

鳳山命案！為10萬債1男遭割頸慘死　嫌犯逃回家被逮

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　自己每月最多花2000

即／北市警員鳴笛衝現場遭撞飛送醫搶救

妻搞上牌友遭夫怒砍　他向小王求償卻吞敗

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

愛雅突同框老公鞠躬道歉　新婚16天喊：請再給我們時間

韓變態軍人「埋伏廁所」暴力性侵　砍殺噴血

他性侵乳牛遭踢死「還戴著保險套」

比睡滿8小時重要！研究揭「1作息」可降低死亡率

半台灣凍白最冷時刻　19縣市警報現6°C

女助教被控性侵未遂！傳訊：想跟你上床

明晨更冷「全台急凍剩6度」　周二高山可望追雪

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

他38歲身價破億　點名抱緊4檔ETF

身分證「中2碼」春節住飯店1人2025元

備品沒了「沐浴乳也要自己帶」！網搖頭：國旅消滅計畫

15萬老壯草？作家揭現場：這才是綠怕的

低溫急凍被冷醒！醫揭棉被「三明治蓋法」

勝騎士有大聯盟機會　統一新方案

彰化少女突懷孕！意外揭露遭獸父性侵往事

更多

最夯影音

更多

楊丞琳和男星合唱〈年輪說〉李榮浩「台下緊盯」XD

北市27歲警鳴笛值勤遭轎車撞飛！事發瞬間曝光

宋慧喬首度拍Vlog　靈機一動「是車銀優❤」

台南2億超跑車隊迎娶　新娘車是勞斯萊斯！

王彩樺放送D奶自豪「我真的就很大」　蔡秋鳳「結屎面」張秀卿：不開心嗎

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面