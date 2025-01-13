「請救我出來！」　新莊水泥封屍靈異內幕

▲凶手殺死小姑後，模仿香港電影情節，用水泥封屍。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）



圖文／鏡週刊

7年前，新北市1對同住姑嫂，因生活瑣事起衝突，大嫂一氣之下，拿啞鈴打昏小姑，最後將對方拖進浴室溺斃，為避免東窗事發，大嫂將屍體搬進死者的房間，並模仿香港電影情節，用水泥封屍。

▲葉姓死者（圖）因缺席路跑活動，老闆報警，才讓命案曝光。（翻攝畫面）

警方與葬儀社人員來到葉家，其中1名葬儀社人員透露，他睡覺時，夢到1名長頭髮、看不清楚臉部的女子對他說：「請你救我出來！」帶隊警官聽到之後，特別請同仁準備焚香祭拜。

▲死者生前曾向友人抱怨，與大嫂爭吵後，遭對方恐嚇。（翻攝畫面）

警官拿著香對著水泥塊說：「葉○○小姐，我們是來幫助您的，如果您在，請保佑我們順利開挖。」說也奇怪，話才講完，房裡突然傳出屍臭，葬儀社人員用榔頭輕輕一敲，水泥塊就應聲裂了一大片。

▲凶手用啞鈴（圖）擊昏小姑，再將她拖到浴室溺斃。（翻攝畫面）

一段時間後，水泥完全敲開，下面還有2層衣服、棉被，掀開查看，果然是1具長髮女屍，跟葬儀社人員夢到的非常像，也確認葉女房內的水泥塊，其實是個「水泥塚」。

▲葬儀社人員協助警方敲開水泥塚，最後找出屍體，過程十分靈異。（翻攝畫面）

警方偵訊後，死者大嫂坦承犯行，她供稱，她先用啞鈴將小姑擊昏，原以為小姑已經死亡，思考之後，決定先到浴室清洗噴濺到自己身上的血跡，回到客廳後，發現小姑還有氣息，又將對方拖進浴室，把小姑的頭按入浸泡血衣的臉盆內，讓對方窒息而死。

為避免東窗事發，她用被單、衣物纏繞小姑屍體，再用膠帶綑綁頭、腳，把屍體搬進小姑房間，並在房內點燃精油，掩蓋屍臭味，最後決定用水泥封屍。



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