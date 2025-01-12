特斯拉爆安全疑慮！4款車型後視攝影鏡頭故障　在美召回23.9萬輛車

▲ 特斯拉10日宣布，部分車型因後視鏡攝影機無法顯示影像，將召回逾23.9萬輛汽車。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國電動汽車製造商特斯拉（Tesla）10日發布公告，宣布旗下部分車型因後視鏡攝影機（rear-view cameras）無法正常顯示影像，將在美國召回逾23.9萬輛汽車。

據《路透社》報導，近日美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）對美國境內260萬輛特斯拉汽車展開調查，原因是有報告指出，涉及允許用戶「遠端移動汽車」的功能而發生碰撞事故。特斯拉則表示，已發現部分車輛啟動時可能會出現反向電流，可能導致汽車電腦板短路，使後視攝影機無法運作，減少駕駛後方視野並增加碰撞風險，因此將在美國召回23萬9382輛汽車。

特斯拉表示，已收到887份保固索賠和68份與召回相關的現場報告，但尚不清楚是否有任何與該故障相關的碰撞、受傷或死亡事件。

特斯拉還指出，這起故障影響的車型，分別是特斯拉於2024年至2025年間生產的「Model 3」和「Model S」汽車，以及2023年至2025年間生產的「Model X」和「Model Y SUV」汽車。

特斯拉在這起聲明中還表示，該公司已經向受影響車輛發送了「免費的無線軟體更新」，改變車輛啟動程序，以防止類似的故障狀況再度發生。

《CNBC》則指出，根據NHTSA數據，特斯拉2024年在美國發布了16次電動車召回，涉及車輛總數達514萬輛。召回補救措施包括無線軟體更新和零件更換。其中，超過40%的召回事件與該公司最新車型「Cyber​​truck」有關。

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