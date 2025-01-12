喪偶十多年　陸79歲老翁「確診愛滋病」錯愕：完全不戴套

▲大陸老年愛滋病感染比例呈現上升趨勢。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣州一名79歲老翁去年底被確診愛滋病，他錯愕表示，自己喪偶十多年，有生理需求會「出去找」，由於對象都50、60歲了，不會懷孕，所以完全沒用過保險套，不知道什麼時候感染的。

根據《羊城晚報》報導，老翁去年12月多次因慢性阻塞性肺病發作住院治療，由於頻繁感染，醫生懷疑老翁感染了愛滋病，因此協助進行了檢測並確診。

被問起何時感染的，老翁一臉錯愕，他表示，自己喪偶十多年，有生理需求的時候就出去找，完全不知道何時感染，「對方也50、60歲了，沒有用過保險套。」

老翁認為，雙方年紀都大了，不會懷孕，因此就沒有必要使用保險套。

事實上，近年來，中國大陸老年人感染愛滋病的佔比呈現持續上升的趨勢，深圳全市報告50歲及以上中老年病例198例（75.8%為男性），佔新報病總數的15.1%，佔比情況呈緩慢、持續上升趨勢（2008年以前佔比低於8.0%）。

深圳市疾控中心表示，上述新報告病例中，首次檢出年齡平均36.0歲，其中最大87歲；以男性感染者為主，男性佔91.9%，女性佔8.1%。按傳播途徑分析，經性傳播達99.6%（其中同性傳播62.5%，異性傳播37.1%），其他傳播途徑為0.4%。

廣東省疾病預防控制中心副主任李艷說，相比於年輕群體，老年人對於愛滋病的防治知識更加缺乏，常常會以為年紀大了就安全，不會感染愛滋病，而且老年人正確使用保險套的意識相對更弱一些，很多都覺得自己年紀大了，根本沒考慮過使用避孕套，也沒有意識到保險套除了避孕，還有一個重要的功能是預防性病。

李艷指出，相比於青壯年，老年人群或者高年齡組的人群，獲得愛滋病宣傳、干預服務的途徑，可能會更不容易被覆蓋，「需要把愛滋病的宣傳和干預服務能夠覆蓋到所有年齡組，包括高年齡組的人群當中。」

《廣州市海珠區老年男性愛滋病知信行現況調查》更指出，老年人性活動依然活躍，且性行為趨於多樣化，超過一半的人（55．2%）在過去一年與配偶或固定性伴發生過性行為，且大多數（59．3%）從未使用安全套。沒有使用的原因是價格太貴（66.7%），其次為本人不願意使用。

廣州醫科大學附屬番禺中心醫院健康諮詢門診、愛滋病專科護士陳艷芳提到，感染愛滋病的老年人，常常是離異、喪偶，「他們因為缺少陪伴，而且有性方面的需求，所以會發生一些『商業性行為』，交易地點多為公園、小旅館等場所。同時，他們也對愛滋病存在很多誤區，以為年紀大了就不會感染愛滋病，缺乏自我保護意識，很少使用安全套，這進一步增加了感染愛滋病的概率。」

番禺中心醫院感染科主治醫師毛玉巧說，老年愛滋病患者常常是因為免疫力下降，反覆出現機會性感染，比如真菌性肺炎、結核病、敗血症等，考慮可能是愛滋病的高危人群，醫院在住院期間做了HIV檢測才發現。

毛玉巧提到，並非所有的感染者都能坦然接受得病的事實，「很多老年人拿到確證實驗陽性結果時，是很抗拒的，他們不但否認自己得了愛滋病，也會拒絕治療，覺得已經活到六七十歲了，慢慢地拖過去了。」

毛玉巧強調，這是老年愛滋病患者在治療上的一個很大的誤區，「隨著年齡的增加，人體各個臟器都會衰退，免疫力會下降，老年HIV的感染者的潛伏期並沒有年輕人這麼長，導致的併發症也會更為嚴重。因此，也建議積極治療，而且現在治療效果也不錯。」