屏東8／10情人節免費愛滋梅毒篩檢活動　還有贈品可拿

▲屏東縣政府衛生局8月10日在屏東公園舉辦愛滋及梅毒免費篩檢活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一年一度的浪漫七夕情人節將至，屏東縣政府衛生局於8月10日情人節下午1時至5時，在屏東公園舉辦愛滋及梅毒免費篩檢活動，完成篩檢還可獲得精美禮品1份。

依據衛生福利部疾病管制署統計資料顯示，截至113年6月30日，屏東縣本國籍HIV感染病例數累計1,524人，以青壯族群為主，其中有7成危險因子皆為不安全性行為。另112年梅毒及淋病感染數也較前一年增加，尤以女性及年輕族群上升較為明顯。提醒有性行為者至少篩檢1次；有不安全性行為者，每年至少篩檢1次。

若有感染風險行為如感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等，或性伴侶有前述任一情形者，每3至6個月篩檢1次。屏東縣各衛生所及衛生福利部屏東醫院、屏東基督教醫院、東港安泰醫院、潮州安泰醫院、安和醫院等5家醫院皆可提供免費愛滋匿名篩檢諮詢服務，可透過人工發放、自動服務機及網路訂購等方式取得愛滋自我篩檢試劑，提供您更方便且具隱私的多元篩檢管道。

衛生局指出，以親密接觸傳播為主的本土M痘疫情亦持續升溫，確診個案中有8成未曾接種過M痘疫苗。接種疫苗為目前最有效的預防方式，若近1年有風險性行為者、過去曾罹患性病或性接觸對象有前述任一情形者等，可至屏東縣12家合作醫療院所，儘速完成2劑疫苗接種，接種後14天內仍要避免風險行為，若有疑似症狀請儘速就醫並告知旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

為提供便利服務，8月20日下午5時至8時於衛生局1樓設立M痘疫苗快打站，請符合接種條件之民眾，踴躍至衛生局官網(https://www.ptshb.gov.tw)預約接種。

衛生局呼籲，愛的行動時，仍應落實全程正確使用保險套，搭配水性潤滑液，避免意外懷孕及預防感染愛滋病、梅毒及淋病等性傳染病，以上相關資訊可至疾病管制署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)及屏東縣政府衛生局官網查詢，或撥打1922、08-7380208防疫專線洽詢。