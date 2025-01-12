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大陸 大陸焦點 特派現場

香港山區也燒起野火！火線兩路蔓延「長達500公尺」

記者蔡紹堅／綜合報導

洛杉磯野火引起全球關注，香港元朗八鄉的雞公嶺11日下午也發生山火，火線一度增至超過500公尺，逼近山腳下的農場、流浪動物收容所，並導致兩名登山客無法下山，報案求援。

根據港媒報導，山火發生在11日下午5時左右，起初火線約80公尺，山腰至山頂的位置清楚可以看見火舌，並有大量濃煙飄向空中。

▼香港元朗雞公嶺山火。（圖／翻攝元朗區議會黃紹聰議員FB）

▲▼香港元朗雞公嶺山火。（圖／翻攝元朗區議會黃紹聰議員FB）

晚間6時，有兩名登山客報警，稱受到山火及大風的影響，沒辦法自行下山，需要救援。隨後，香港政府飛行服務隊派出直升機，順利將兩人救下山。

晚間8時，山火擴大，火線增至兩條，長度各約300公尺。

12日凌晨1時40分，其中一條火線進一步增長至500公尺，另一條稍微減弱，剩下200公尺。

▼直升機投擲水彈滅火。（圖／翻攝元朗區議員何曉雯FB）

▲▼香港元朗雞公嶺山火。（圖／翻攝元朗區議員何曉雯FB）

火勢不斷擴大，也危及山腳下的一座農場，還有一處流浪動物收容所。幸好，在消防隊的協助下，動物收容所後山的火勢並沒有蔓延，流浪動物目前非常安全。

此外，也有不少元朗的居民在網路上反映聞到焦味，並有許多人上傳了山區陷入火海的照片。

香港消防處12日上午表示，雞公嶺火勢已於12日上午10時40分受到控制，目前涉及一條約20公尺乘20工處，及一條5公尺乘5公尺的火線。

消防處還指出，消防員正用山火拍撲滅山火，政府飛行服務隊也派直升機到現場投擲水彈協助灌救。

▼火勢在上午受控，目前殘餘小面積火線。（圖／翻攝元朗區議員何曉雯FB）

▲▼香港元朗雞公嶺山火。（圖／翻攝元朗區議員何曉雯FB）

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