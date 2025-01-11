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證嚴談盜圖無奈「錢是他們出的」　Cheap：上人只是慈濟吉祥物

▲▼嘉義大林慈濟醫院一樓大廳掛著「佛陀問病圖」大型壁畫，爆出著作權爭議。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

▲嘉義大林慈濟醫院一樓大廳掛著「佛陀問病圖」大型壁畫，爆出著作權爭議。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供） 

記者葉國吏／綜合報導　

慈濟師姐邀功凹圖，讓大林慈濟醫院壁畫「佛陀問病圖」瞬間爆紅。畫家李健儀透露，當證嚴上人得知此事時顯得無奈，這讓百萬網紅Cheap感到震驚，並質疑「難道上人只是吉祥物？」

Cheap在臉書上發文表示，原來證嚴上人無法掌控慈濟的運作。他提到，慈濟在創作這幅畫時，使用了李健儀的草稿，卻找了更便宜的人來執行。證嚴上人對此也感到無奈，這讓Cheap不禁感嘆：「原來業界經典的笑話是真的，還是由做慈善的慈濟演繹出來，台灣老闆楷模。」

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▲釋昭慧法師（右）與慈濟創辦人證嚴法師（左）。（圖／翻攝自Facebook／釋昭慧）

▲釋昭慧法師（右）與慈濟創辦人證嚴法師（左）。（圖／翻攝自Facebook／釋昭慧）

李健儀表示，證嚴上人在得知真相後無奈地說「錢是他們出的啦」，這讓Cheap大感驚訝。他套用當年楊蕙如旗下PTT網軍的「idcc體」諷刺說，最讓他驚訝的是，原來證嚴上人完全無法掌控慈濟的運作。Cheap表示：「證嚴上人完全管不到慈濟，我第一次聽到得X怎麼可能？但慈濟的業務並不互相隸屬，大林慈濟沒有一個人是上人管的，沒有一個師姐是上人派的，沒有一個師姐的考績是上人打的，沒有一份薪水是上人發的，證嚴上人名義上貴為慈濟的創辦人，但她只能管她自己！」

對此網友紛紛留言「出事就撇得一乾二淨」、「原先我還以為上人不知道，只是下面亂搞，原來她是知情的」、「既然上人管不到慈濟那我也樂得把錢省下來」、「藩鎮割據，上人只是吉祥物」、「你真的很敢，沒人敢惹的單位你居然想炎上，respect」。

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