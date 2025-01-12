起訴川普特檢「離開司法部」　報告是否公開引關注

▲特別檢察官史密斯（左）負責調查川普一系列案件，如今已經離開美國司法部。（組圖／達志影像／美聯社）



文／中央社華盛頓11日綜合外電報導

美檢今天在法院文件中表示，負責調查川普涉嫌密謀推翻2020年大選結果一案的特別檢察官史密斯（Jack Smith），已經離開美國司法部。

法新社報導，檢方在提交給聯邦地區法官甘農（Aileen Cannon）的文件中表示，「特別檢察官（史密斯）已完成工作，在2025年1月7日提交出機密報告，並於1月10日離開司法部。」文件並敦促法官切勿延長實施上週一個有關暫不公開史密斯最終報告的命令。

以上有關史密斯的聲明，是檢方向甘農提交文件中的註腳。甘農目前正在思考是否延長命令，讓史密斯的報告繼續不對外曝光。

鑒於暫不公布報告的命令即將在未來幾天到期，甘農又還未針對是否延長實施一事做出決定。川普司法戰恐一路打到他這個月20日宣誓成為美國第47位總統的前一週。

史密斯2023年6月針對川普2021年卸任後，涉嫌帶走大量國家機密文件，放在他位於佛羅里達州的莊園一案提出起訴。

他另於2023年8月，就川普2020年競選連任失利後，涉入2021年1月6日的國會山莊暴動，意圖阻撓國會認證票數統計的推翻選舉結果案，提出起訴。

然而，川普在贏得2024年11月的總統大選後，史密斯已撤銷對川普的兩項聯邦刑事起訴，但保留未來重新提出訴訟的權利。

史密斯本月7日完成他的密機報告，並提交給司法部長賈蘭德（Merrick Garland）。司法部本週表示，賈蘭德打算公開史密斯的報告。

司法部官員主張，甘農無權擋下司法部長公布史密斯的報告。