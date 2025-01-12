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截肢父「不願拋下腦麻兒」死在他床前　85歲嬤不捨寵物葬身火海

洛杉磯大火,洛杉磯野火▲▼加州洛杉磯多個地區遭野火肆虐。（圖／路透）

▲洛杉磯野火造成的損失和經濟影響，估計高達1350億美元（約新台幣4兆4700億元）至1500億美元（約新台幣4兆9600億元）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國洛杉磯野火7日延燒至今，已焚毀1.2萬棟建築物，奪走至少13條人命。CNN撰文描寫幾名已確認身分死者的人生故事，希望藉此悼念。

安妮特．羅西利（Annette Rossilli）

85歲的安妮特7日多次拒絕離開位於「太平洋帕利塞茲」（Pacific Palisades）的家，選擇與愛犬Greetly、金絲雀Pepper、兩隻鸚鵡和烏龜待在一起，隔天被消防員發現陳屍車上，身後留下1子1女。

▲▼截肢父「不願拋下腦麻兒」死在他床前　85歲嬤不捨寵物葬身火海。（圖／翻攝臉書、X）

▲安妮特生前與丈夫在當地經營水管生意多年。（圖／翻攝臉書）

安妮特與丈夫在當地經營水管生意多年，先生死後繼續住在夫妻倆擁有的房子裡。居家照護公司「Luxe Homecare」每周為她提供三天服務，該公司形容，她是一名善良、友好、滿懷感恩的人，在社區裡有很多朋友，將被眾人深深懷念。

安東尼和賈斯汀米切爾（Anthony and Justin Mitchell）

安東尼是一名截肢人士，平時靠著輪椅行動，與罹患腦性麻痺的兒子賈斯汀，一起住在洛杉磯近郊的阿爾塔迪納（Altadena）。8日上午，他最後一次和住在阿肯色州的女兒通話，表示已經打算撤離，但父子倆最終沒能走出來。

當局透露，安東尼被發現陳屍在兒子的床前。女兒悲痛表示，「他不會丟下他的兒子，不論發生什麼事。」

▼安東尼不願拋下兒子，父子倆一同葬身火海。（圖／翻攝X）

▲▼截肢父「不願拋下腦麻兒」死在他床前　85歲嬤不捨寵物葬身火海。（圖／翻攝臉書、X）

艾琳．凱利（Erliene Kelley）

艾琳已經在阿爾塔迪納住了40多年，7日晚間多次拒絕跟著孫女及其他家人撤離，而是堅持待在家裡。她說，「一切都在上帝的掌握之中。」10日，家人們被通知，她已經葬身火窟。

維克多．蕭（Victor Shaw）

66歲的維克多與妹妹一起住在家族流傳房屋，但在大火逼近的7日晚間，拒絕跟著妹妹撤離。他決定使用花園水管對抗火勢，最終不幸去世。洛杉磯郡法醫證實，他死於吸入煙霧與熱傷害。

羅德尼．尼克森（Rodney Nickerson）

阿爾塔迪納是一個工人階級社區，居民關係緊密，而羅德尼已經在這裡住了50多年。82歲的他在最後幾通電話裡說道，「兒子，風越來越大了，真的真的很糟糕。」

▼羅德尼已經在阿爾塔迪納住了50多年。（圖／翻攝X）

▲▼截肢父「不願拋下腦麻兒」死在他床前　85歲嬤不捨寵物葬身火海。（圖／翻攝臉書、X）

死者女兒Kimiko先前接受《天空新聞》採訪時說，「他在他的床上睡著了，我等待驗屍官的同時，他現在還在那裡。他就是不想撤離。他自從1968年以來就住在這裡，我這輩子以來，他都住在阿爾塔迪納。」

羅里．卡勒姆．賽克斯（Rory Callum Sykes）

羅里是一名來自澳洲的前童星，死於馬里布（Malibu）的家族別墅小屋。32歲的他一出生就失明、罹患腦性麻痺，但仍秉持積極樂觀的人生態度，曾演出1998年英國影集Kiddy Kapers，生前擔任專業演說家，以及多間企業、基金會與腦癱聯盟的顧問，更是「快樂慈善」（Happy Charity）聯合創辦人。

母親形容，羅里是一個美好的孩子，「透過手術和治療克服了許多困難，重拾視力並且學會走路。儘管承受苦痛，他依然對旅行充滿熱情，跟我一起環遊世界，從非洲到南極洲。」

蘭道爾「蘭迪」米奧德（Randall “Randy” Miod）

▲▼截肢父「不願拋下腦麻兒」死在他床前　85歲嬤不捨寵物葬身火海。（圖／翻攝臉書、X）

▲蘭迪熱愛衝浪，非常珍惜位於馬里布的家（圖／翻攝X）

55歲的蘭迪已經在馬里布海灘住了幾十年，如今被發現陳屍家中。他十幾歲時開始衝浪，在馬里布租屋10多年之後，把握了屋主提出的折扣機會，以低價買下這棟房子。

母親形容，「蘭迪走到哪裡，哪裡就有派對」，他覺得能夠住在馬里布非常幸運，很珍惜與愛護這棟房子，總對所有朋友敞開大門。儘管過去一年不順利，沒了工作、斷了手指、被迫和愛貓告別，仍努力保持樂觀。

母親透露，蘭迪7日在電話裡表示，他已經準備好花園水管、應對火勢，「他經歷過這麼多次野火，卻都毫髮無傷。我想，他以為可以再度挺過。現在我意識到，他在那棟房子裡有多少回憶，我可以理解為什麼他不想離開。」

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