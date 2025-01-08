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社會 社會焦點 保障人權

幫帶2個「行李箱」賺25萬　她貼補家用慘被判關6年2個月

記者黃翊婷／綜合報導

女子小芸（化名）因家中經濟困頓，為了補貼家中開銷，去年7月間她答應幫忙從加拿大攜帶2個行李箱到台灣，完成之後可以獲得港幣6萬元報酬（大約新台幣25萬元），沒想到一入境就被抓包行李箱內藏有49包大麻菸草。桃園地院法官日前審理此案，並依運輸第二級毒品罪判處小芸有期徒刑6年2個月。

▲▼行李箱、行李箱示意圖、輸送帶、托運行李、機場行李。（圖／VCG）

▲小芸答應幫忙攜帶2個行李箱來台灣，結果一入境就被逮捕。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸2024年7月間透過手機與2名網友討論前往加拿大的細節，並由對方先行支付港幣2000元（大約新台幣8455元）當作她在加拿大的生活費；接著，她在加拿大待了2天，期間與一名真實身分不詳之人碰面，再帶著對方交付的2個行李箱搭乘飛機來台，雙方約好，事成之後她可以拿到港幣6萬元報酬。

然而，小芸剛抵達桃園機場，就在接受入境檢查作業時，被財政部關務署台北關人員發現異狀，當場查獲2個行李箱內藏有49包菸草，經送驗確認菸草內含有第二級毒品大麻成分，合計淨重達26公斤。

小芸到案之後，對於上述犯行均坦承不諱。小芸的辯護人主張，她是因為家中經濟出現困頓，一時思慮不周才會觸法，犯後深感後悔，希望法官能酌情減刑。

不過，桃園地院法官認為，各國政府均立法嚴禁販賣毒品，小芸已經成年，在她的國家，運毒會被處以重刑，她應當知道運毒的違法性及毒品對社會大眾的危害性，卻還是為了一己私利答應幫忙運毒，而且她攜帶的毒品淨重達26公斤，數量不低，一旦流入市面，恐怕會造成嚴重危害，最終仍依運輸第二級毒品罪判處她有期徒刑6年2個月，全案仍可上訴。

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