懷疑老公有小三負氣離家！他下班急接愛妻　慘被水果刀刺胸濺血

記者邱中岳／台北報導

北市警局中山分局民權一派出所警員，9日晚上9時許接獲報案，表示吉林路上有一對夫妻發生肢體衝突，妻子一上機車後座，竟然在盛怒之下，掏出剛買的水果刀朝丈夫砍殺，導致丈夫右胸穿刺傷、右上臂撕裂傷，警方到場之後將丈夫送往醫院救治，妻子則帶回派出所，釐清之後才知，原來是妻子懷疑丈夫外遇，所以才會在爭執之下持刀傷人。

警方調查，9日晚上時許，在北市中山區吉林路上的量販中心門口，發生1名50歲的林姓妻子持水果刀砍殺55歲的羅姓丈夫，警方到場時發現羅姓丈夫身中2刀，其中包括右胸穿刺傷、右上臂撕裂傷，由警方協助送往醫院救治，所幸沒有生命危險，警方也將動手砍人的妻子帶回派出所釐清事發狀況。

▲妻子懷疑老公外遇，一早負氣離家，老公接人回家（紅圈）竟被砍。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後了解，原來當天早上2人就有發生爭執，妻子平時在家當家管，懷疑水電工的丈夫有外遇，爭執後就負氣離家，沒想到在外面閒晃一整天，最後跑到中山區的量販中心閒晃，並且購買水果刀之後通知丈夫來接人，但是丈夫一到現場又發生爭執，且妻子還持水果刀追砍丈夫。

▲妻子持水果刀砍殺丈夫，導致丈夫胸部、手臂有刀傷。（圖／記者邱中岳翻攝）

被砍的羅姓丈夫事後不願意對妻子提出告訴，事後警方也立刻通知家暴中心協助處理，依照《家庭暴力防治法》移送台北地檢署偵辦，警方也呼籲，遭受家庭暴力或有緊急狀況，可撥打110、113保護專線，或向派出所及家庭暴力防治中心等單位請求協助，切勿因一時衝動發生憾事。