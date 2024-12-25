泰籍旅客攜20公斤大麻「分頭闖關桃園機場」　4人全栽了

▲航警局與財政部關務署臺北關，執行入境旅客託運行李X光儀檢查勤務時，發現4件託運行李，夾藏第二級毒品大麻總毛重20.28公斤。（圖／航警局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

航空警察局與財政部關務署臺北關執行入境旅客託運行李X光儀檢查勤務時，發現泰國籍T嫌等4人共4件託運行李影像有異，經開箱查驗，查獲第二級毒品大麻總毛重20.28公斤，經警方專案小組追查發現，該販毒集團以假觀光真運毒，並刻意搭乘同時段不同班機，於不同航廈入境，意圖分點突破邊境緝毒防線，警方溯源再逮捕欲搭機潛逃出境押貨泰籍共犯C嫌，全案依法移送偵辦。

航警局表示，今年10月6日晚間與財政部關務署臺北關，執行入境旅客託運行李X光儀檢查勤務時，同時在桃園國際機場第一航廈及第二航廈，發現T嫌(泰國籍、女、85年次)、P嫌(泰國籍、男、73年次)、S嫌(泰國籍、男、80年次)、K嫌(泰國籍、男、69年次)共4件託運行李影像有異，經開箱查驗，查獲第二級毒品大麻總毛重20.28公斤，立即報請桃園地檢署指揮偵辦，並於隔日凌晨溯源逮捕欲搭機潛逃出境押貨泰籍共犯C嫌。

▲將以旅遊名義攜帶毒品來臺的泰籍販毒集團5人移送偵辦。（圖／航警局提供）

經專案小組調查發現本案販毒集團係以旅遊名義攜帶毒品來臺，以假觀光真運毒方式躲避查緝外，並刻意搭乘同時段不同班機，於不同航廈入境，意圖分點突破邊境緝毒防線，所幸為專案小組即時查獲，未使毒品流入市面。全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。