貴婦遭假投資狂騙1.8億！超級詐團架3081網站　半年海削193億

▲北檢指揮新北刑大執行斬金行動，查獲最大假出金詐騙案，不法所得超過193億元。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署指揮新北市刑大執行「斬金行動」，查獲詐團透過假投資網站吸引民眾加入社團群組，再以假的投資APP謊稱投資獲利，假意配合被害人要求出金，藉此吸引被害人加碼投資，總計半年多來詐騙超過193億元，其中1名婦人受害金額高達1.8億元。檢警分3波搜索拘提56人，其中42人遭聲押禁見獲准，專案小組正持續追查詐團幕後操盤人，並呼籲民眾小心投資詐騙陷阱。

為加強打詐防詐力道，北檢2024年10月成立「預警中心」連繫平台，有金融機構提供情資發現有臨櫃匯款異常情形，經調查局洗錢防制處提供相關資料後，指揮新北市刑大展開溯源，並調借高檢署M化車展開追查，破獲這起國內最大型假新金詐騙集團。

專案小組發現，詐騙集團在社群網站上投冒用名人、投資公司名義投放廣告，吸引民眾點擊進入假的投資網站，或邀請民眾加入理財群組，被害人若有警覺，會有專人不時噓寒問暖，鬆懈被害人心防，再趁隙透露投資獲利訊息，誘使被害人下載假的投資APP。

其實這些APP內的交易報酬紀錄都是詐團機房設計造假，被害人一開始小額投資獲利想要出場，詐騙集團機房會立即配合，指示「出金手」以臨櫃匯款或ATM小額轉帳的方式，把假的投資報酬出金給被害人，藉此吸引被害人再繼續投入大量資金。

▲新北刑大執行3波搜索31處假出金詐團據點，查扣贓款1千3百多萬元。（圖／記者陸運陞翻攝）

檢警查出，這個詐騙集團設計了至少3081個假投資網站，已知7075人受騙，總計詐騙金額超過193億餘元，期間詐團為了吸引被害人再投資，假出金6億329萬餘元，其中包含1名婦人前後被騙高達1.8億元。

台北地檢署主任檢察官曾揚嶺、檢察官蔡佳蒨、林小刊從2024年12月25日起，指揮新北市刑大分3批，到北、中、南共31處展開搜索，拘提56人，查扣現金1301萬元，以及價值128萬元的黃金，並依詐欺、洗錢等罪將游姓、李姓、余姓等要角在內42人聲押獲准。

北檢指出，本案仍有其他被害人以相同或類似手法遭詐騙之情事，但尚未報案。北檢已層報高檢署協請各地預警中心注意處理此類案件，避免更多民眾遭詐騙。呼籲民眾慎防此詐騙手法，並籲請尚未報案之被害人儘速出面，並就近至住居所轄區分局或派出所報案協助偵辦。