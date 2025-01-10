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彰化人12月被騙走3億！警連破2道門攻堅　掃蕩詐團據點逮5車手

▲彰化鹿港警方攻堅逮捕詐團５車手。（圖／警方提供）

▲彰化鹿港警方攻堅逮捕詐團5車手。（圖／警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣詐騙案件猖獗，2024年12月單日平均損失金額高達上千萬元，累計損失金額超過3億元，平均每天高達上千萬元，警方為瓦解詐騙集團不遺餘力，鹿港警分局員警日前荷槍實彈連破2道鐵門，破獲一個車手集團，一舉逮捕5名車手。

彰化被稱為全台隱形富翁最多的縣市，其中員林市平均每178人就有1位億萬富翁，存款破億的民眾超過700人，而發生在彰化的詐騙案也不少。根據彰化縣警局統計，12月份受理686件詐騙案，民眾損失金額達3億1234萬元，平均每日損失超過千萬元，雖然較11月份的765件及5億754萬元有所下降。

▲彰化鹿港警方攻堅逮捕詐團５車手。（圖／警方提供）

▲彰化鹿港警方攻堅逮捕詐團5車手。（圖／警方提供）

去年(2024年)全年，彰化縣警方查獲250個詐欺集團，逮捕1539名嫌犯，查扣總價值超過2億元的資產，並成功攔阻7億1626萬元的詐騙金額，其中包含金融機構攔阻6億415萬元，及警方加強查緝線上面交車手攔阻1億1211萬元。

值得一提的是，鹿港警分局日前成功破獲一起重大車手集團案件。警方接獲民眾報案後，迅速成立專案小組，荷槍實彈攻堅，連續破壞兩道鐵門，一舉逮捕5名車手，查扣作案工具及贓證物，為彰化縣打詐行動寫下新頁，展現警方強力掃蕩詐騙集團的決心，此案也是彰化縣首度有詐欺車手集體落網的案例。

▲彰化鹿港警方攻堅逮捕詐團５車手。（圖／警方提供）

▲彰化縣警察局阻詐。（資料圖／警方提供）

彰化縣警局長陳明君強調，洗錢防制法第6條業於2024年11月30日修正公布施行「提供虛擬資產服務之事業或人員未向中央目的事業主管機關完成洗錢防制登記者，不得提供虛擬資產服務，違反者將有2年以下之有期徒刑等刑責」，呼籲詐團勿心存僥倖，在彰化縣內面交騙取財物，警方定會緝捕到案。

▲彰化鹿港警方攻堅逮捕詐團５車手。（圖／警方提供）

▲員林警方阻詐。（資料圖／警方提供）

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