抗議司法成「妨害公正罪」現行犯？　黃國昌轟：綠營忘記自己是翹楚

▲民眾黨代理主席黃國昌轟，民進黨忘記自己是妨害司法公正的翹楚。（資料照／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨立委鍾佳濱今（10日）對下週一的司法及法制委員會，提出變更議程，預計邀請司法院與法務部針對「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」進行專案報告，此舉似乎是在指涉民眾黨發起的111釘孤枝討司法正義集會，對此，民眾黨代理主席黃國昌隨即砲轟，關於妨害司法公正，民進黨忘了自家人才是「翹楚」。

黃國昌提到，他剛才收到下週一司法及法制委員會變更議程，內容是民進黨的召委鍾佳濱，安排司法院和法務部針對「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」進行專案報告。

黃國昌表示，他尊重召委安排議程的權力，但，從變更議程一事，就知道賴清德政府是以何等輕蔑的態度，在看待妨害司法公正、關說司法這樣嚴肅的議題。

針對該議程的安排，黃國昌認為，若要討論是否涉及妨害司法公正，當然沒有問題，不過，他質疑，民進黨是不是忘了他們自家人才是這當中的「翹楚」？

黃國昌細數，諸如前法務部部長邱太三替逃漏稅的張煥禎出面，要求檢察長彭坤業關說基層檢察官接受認罪協商，之後繼續擔任陸委會主委的醜事，民進黨還記得吧？

此外，黃國昌直指，民進黨立法院黨團總召柯建銘，也曾直接向前法務部長曾勇夫關說，施壓檢察官不得對涉己的弊案上訴，民進黨是忘了還是還怕想起來？

黃國昌痛批，民進黨事到如今，卻想用明天「111釘孤支 還我司法正義」的公民活動，進行拙劣的政治操作，讓前總統蔡英文把街頭還給人民的莊嚴宣示，再次淪為笑柄。