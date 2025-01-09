新一代抓猴神器！「這APP」會自動定位報備...網嚇：現代電子腳鐐

▲網友找到一款APP可以即時監視另一半。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

許多情侶常會要求對方報備，現在眾多APP也能定位對方的位置、手機電量等，隨時都能觀察另一半的動態，讓對方安心。但現在居然出現連滑開手機、上下車都能通知的APP，控制對方的程度令網友直呼是「現代電子腳鐐！」

一名網友在Threads分享一款手機APP「Lookus」，直呼「第一次看到比MDM（行動裝置管理）還可怕的東西」。從截圖顯示，只要男友做到這些行為，APP都會自動發送通知給女友，包含「對方打開手機提醒我」、「對方上下車提醒我」、「對方熬夜玩手機提醒我」、「對方邊走邊玩手機提醒我」、「對方接打電話提醒我」等，還有即時定位、軌跡記錄、手機使用記錄、等報備功能。

▲網友找到一款APP「Lookus」宛如現代電子腳鐐。（圖／APP Store）

貼文曝光後，網友紛紛表示，「勸刪，不然等等被國軍的長官看到就要下令全國軍都要下載隨時跟隊職官報備動態了」、「國軍請棄用MDM，這個好用多了 」、「有這個我進營區寧願手機給大門收」、「設計這個APP的一定是女的」、「這是什麼恐怖情人監視軟體，超可怕 」、「願意用這個app的另一半還真偉大」、「現代電子腳鐐。」

事實上，俗稱「抓猴神器」的APP「Zenly」不僅能隨時定位好友所在地，連移動速度、手機電量都能知曉。官方卻突然宣告於2023年2月3日停止服務，讓不少用戶崩潰，瘋狂尋找替代品，之後卻再也沒出現與Zenly一樣盛行的APP，如今「Lookus」崛起，功能又更加多元，引起網友熱議，貌似能成為下一代「抓猴神器」。

▲網友分享Lookus裡面有這些功能。（圖／Threads）

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