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吳乃仁與檢察官聚餐還抽加熱菸　侯漢廷：將向衛生局檢舉

▲▼ 侯漢廷曝光吳乃仁與檢察官用餐畫面 。（圖／侯漢廷提供）

▲侯漢廷曝光吳乃仁與檢察官用餐畫面 。（圖／侯漢廷提供）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨立委黃國昌日前爆料，北檢檢察官徐名駒曾和民進黨新系大老吳乃仁到高檔餐廳用餐；事後部分檢察官表示，事前不知吳乃仁會到，且晚上9點前吃完飯就離開。但台北市議員侯漢廷今（10日）再曝光3張照片，直指檢察官一路跟吳乃仁吃到9點50分才一同離開餐廳；此外，吳乃仁手上拿著違法的加熱菸，侯說，今將向衛生局檢舉。

《菸害防制法》2023年修法禁止電子煙、嚴管加熱菸及其必要組合元件，來降低菸害對國人健康的影響與威脅。針對加熱菸部分，由於我國目前尚未有經衛生福利部核定通過健康風險評估審查之加熱菸，故禁止攜帶進入國內。

「有圖有真相，吳乃仁與檢察官米其林宴！」侯漢廷指出，新聞報導，部分檢察官自清，事前不知吳乃仁會到，認為是徐名駒或人力公司負責人陳啟莊設局。且強調快速餐敘，「勉強在9點前吃完飯閃人回家」。然而，就他所掌握資料，而是吃到最後一刻，將近9點50分，才與吳乃仁相差不到3分鐘從餐廳離開，顯然媒體報導是有心人為了替檢察官洗白而刻意帶風向。

侯漢廷說，時間點都要說謊，令人懷疑真是自清強調的設局，還是早就約定？請問是誰邀請吳乃仁蒞臨？又是誰找了金主陳啟莊？縱使是設局，為什麼有人用不正當手段「設局」讓檢察官與吳乃仁碰面？會中談了什麼？事後未向政風系統通報登錄，也有違反公務員廉政倫理規範之虞。檢察官，找一個曾經判刑確定，積欠國家1.7億的「背信罪犯」意欲何為？

侯漢廷指出，過去，有警察高層和詐騙犯吃飯，檢方和88會館吃飯，現在又有檢方和背信罪犯吃飯。而那些詐騙犯、棄保潛逃的通緝犯，罪犯，都與民進黨要好友好，或者就是民進黨人士。和民進黨有關係，犯罪就沒關係。頂多法務部說「歡迎投案」。還有要好媒體可以帶風向洗白。「附帶一提，抽電子煙（加熱菸）也是違法」。

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