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還原5檢座吃奢宴現場！78歲吳乃仁拄枴杖入席　美女秘書挨身伺候

▲▼黃國昌爆，吳乃仁於2024年12月出入某高檔餐廳，席間還有北檢檢察官徐名駒。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

▲吳乃仁2024年12月帶著女秘書參加檢察官聚會。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨代理主席黃國昌昨指出，台北地檢署檢察官徐名駒等人，上月底與因售地案遭判刑定讞的台糖前董事長吳乃仁在高檔餐廳聚會，引起司法與政界議論，據了解，當天聚會本是徐名駒邀請檢察友人年終小聚，眾人用餐不到半小時，78歲吳乃仁突然在美女秘書陪同下現身入座，受邀檢察官皆不知吳乃仁為何出席，尬聊寒暄約2小時後結束散會。北檢已開始調查還原這場聚會始末。

吳乃仁因在2003年離開台糖前，接受當時立委洪奇昌關說，以量身打造的方式，將台糖在台中的32筆農地賣給春龍公司，可能導致台糖損失後續農地變更工業區的公告地價損失，吳乃仁原被依背信罪判刑3年10月確定，經再審後減刑為9個月，已執行完畢；洪奇昌則從一審的2年4月再審無罪確定。

根據黃國昌9日晚間在臉書上揭露，吳乃仁服完刑後，為償還造成國家的損失，加計利息反倒逾欠逾多，高達1.74億元賴著不還，黃國昌指吳乃仁的政治影響力連檢察官都得敬他三分，「去年12月底晚間，吳乃仁再次現身於中山北路二段附近的高檔無菜單料理餐廳，由在從事人力仲介的陳董事長招呼接待，席間竟還有台北地檢署徐名駒等一票檢察官」。

據了解，這場聚會是由檢察官徐名駒事先邀約同事好友，年末小聚，最後敲定地檢署業務較為輕鬆的12月26日晚間，友人按圖索驥到場時，還很意外餐廳外觀隱密，約7點左右入席就座，徐名駒介紹從事人力仲介的民間友人，用餐約半小時後，拄著拐杖的吳乃仁在1名美女秘書陪同下進入包廂，席間大多聊到吳乃仁退休生活，餐敘約2個小時結束。

雖然傳出這場餐敘中，並未提及檢察實務或個案，但因黃國昌已喊話曾擔任過廉政署長的鄭銘謙，「徐名駒等檢察官有沒有逾越檢察官倫理守則？餐敘由誰牽線？低消6萬的包廂由誰買單？席間又談了些什麼內容？」為釐清餐敘邀約始末，北檢已指派專人進行約訪調查。

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