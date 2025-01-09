黃國昌點名不敢強制執行吳乃仁　北院：受託即扣押1700萬存款

▲民眾黨立委黃國昌爆料，吳乃仁（右）於2024年12月在北市1家高檔餐廳聚餐，在座還有檢察官徐名駒等5位檢察官。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

記者黃哲民／台北報導

民進黨前秘書長吳乃仁因2003年擔任台糖公司董事長期間，賤賣台糖土地給民間公司，被依背信等罪判刑9月定讞，服刑至2015年1月出獄，吳與同案被告還須賠台糖共1.17億餘元，並以年利率5%計息至今逾14.5年，扣除已討回3900萬元，尚欠約1.7億元，台北地院日前協助扣押吳在北市3家銀行的存款共1700餘萬元，仍待銀行回報實際扣得金額。

台糖公司是在2012年提告，向吳乃仁、春龍開發公司等同案被告求償共1億1796萬餘元，台中高分院更一審2018年9月判決台糖全部勝訴，並從2010年6月16日起至清償日止，按年利率5%計息，最高法院2020年2月駁回上訴確定。

現年77歲的吳乃仁在戒嚴時期就投入黨外運動，是民進黨創黨元老，也是創立新潮流系的大老，曾在陳水扁、蔡英文擔任民進黨主席期間，3度出任民進黨秘書長，被尊稱「乃公」。吳乃仁因台糖售地背信出獄後，2018年12月宣布退出民進黨與新潮流系。

▲民進黨2016年新春餐會，吳乃仁（左）和許信良（右）同框入鏡。（圖／資料照）

民眾黨立委黃國昌昨（8日）在立院質詢指出，吳乃仁積欠台糖賠償，利息越滾越多，至今高達1.74億元，台糖以「吳乃仁名下查無財產」幫吳遮掩，吳卻搭BMW 7系列名車代步、出入高檔餐廳，而台北地院也不敢認真踐行強制執行程序。

由於黃國昌同時爆料，吳乃仁去年（2024年）12月底，在北市1家米其林星等的高檔無菜單日式餐廳，和5位北檢檢察官同桌聚餐，該餐廳1間包廂最低消費要6萬元，黃質疑誰買單、在場檢察官有無違反倫理規範等，也使吳拖欠賠償一事再被討論。

台糖公司是國營事業機構，現任董事長吳明昌今（9日）回應指出，持續依法追討這筆賠償、調查吳乃仁等4名債務人財產狀況，「我們本來就有去查，而且都有扣了」，去年12月9日再度遞狀聲請法院強制執行，台糖統計，目前該案已討回約3900萬元，吳乃仁個人被追討到約700萬元。

因被黃國昌點名沒認真執行，北院今回應指出，去年12月30日受台中地院囑託，執行吳乃仁在北市3家金融機構存款，當天就核發扣押命令給銀行凍結吳的帳戶現金，估算共扣約1700萬元，仍待銀行回報實際扣得金額。

北院並表示，不清楚台中地院有無囑託其他法院代為執行其他事項，也就是說，是台中地院民事執行處負責強制執行吳乃仁等人財產，北院僅受託協助扣押轄內標的物。