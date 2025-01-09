　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黃國昌點名不敢強制執行吳乃仁　北院：受託即扣押1700萬存款

▲▼黃國昌爆，吳乃仁於2024年12月出入某高檔餐廳，席間還有北檢檢察官徐名駒。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

▲民眾黨立委黃國昌爆料，吳乃仁（右）於2024年12月在北市1家高檔餐廳聚餐，在座還有檢察官徐名駒等5位檢察官。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

記者黃哲民／台北報導

民進黨前秘書長吳乃仁因2003年擔任台糖公司董事長期間，賤賣台糖土地給民間公司，被依背信等罪判刑9月定讞，服刑至2015年1月出獄，吳與同案被告還須賠台糖共1.17億餘元，並以年利率5%計息至今逾14.5年，扣除已討回3900萬元，尚欠約1.7億元，台北地院日前協助扣押吳在北市3家銀行的存款共1700餘萬元，仍待銀行回報實際扣得金額。

台糖公司是在2012年提告，向吳乃仁、春龍開發公司等同案被告求償共1億1796萬餘元，台中高分院更一審2018年9月判決台糖全部勝訴，並從2010年6月16日起至清償日止，按年利率5%計息，最高法院2020年2月駁回上訴確定。

現年77歲的吳乃仁在戒嚴時期就投入黨外運動，是民進黨創黨元老，也是創立新潮流系的大老，曾在陳水扁、蔡英文擔任民進黨主席期間，3度出任民進黨秘書長，被尊稱「乃公」。吳乃仁因台糖售地背信出獄後，2018年12月宣布退出民進黨與新潮流系。

▲▼民進黨新春餐會-吳乃仁和許信良。（圖／資料照）

▲民進黨2016年新春餐會，吳乃仁（左）和許信良（右）同框入鏡。（圖／資料照）

民眾黨立委黃國昌昨（8日）在立院質詢指出，吳乃仁積欠台糖賠償，利息越滾越多，至今高達1.74億元，台糖以「吳乃仁名下查無財產」幫吳遮掩，吳卻搭BMW 7系列名車代步、出入高檔餐廳，而台北地院也不敢認真踐行強制執行程序。

由於黃國昌同時爆料，吳乃仁去年（2024年）12月底，在北市1家米其林星等的高檔無菜單日式餐廳，和5位北檢檢察官同桌聚餐，該餐廳1間包廂最低消費要6萬元，黃質疑誰買單、在場檢察官有無違反倫理規範等，也使吳拖欠賠償一事再被討論。

台糖公司是國營事業機構，現任董事長吳明昌今（9日）回應指出，持續依法追討這筆賠償、調查吳乃仁等4名債務人財產狀況，「我們本來就有去查，而且都有扣了」，去年12月9日再度遞狀聲請法院強制執行，台糖統計，目前該案已討回約3900萬元，吳乃仁個人被追討到約700萬元。

因被黃國昌點名沒認真執行，北院今回應指出，去年12月30日受台中地院囑託，執行吳乃仁在北市3家金融機構存款，當天就核發扣押命令給銀行凍結吳的帳戶現金，估算共扣約1700萬元，仍待銀行回報實際扣得金額。

北院並表示，不清楚台中地院有無囑託其他法院代為執行其他事項，也就是說，是台中地院民事執行處負責強制執行吳乃仁等人財產，北院僅受託協助扣押轄內標的物。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
她「生活正常+沒壞習慣」卻罹癌！　科學家揭元凶
獨／台中5寶爸承諾結紮　毀約再生1孩！
日本流感大爆發！　增31萬例創新高
撤離洛杉磯！　整條路塞爆畫面曝光
洛杉磯野火5死！　網紅闖入「火場前自拍」被罵爆
路過恐中鏢！染麻疹「症狀變化曝光」　醫：擴散臉和全身
又一起！　25歲陸鮮肉模特兒泰緬失聯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／台中警「集體開假單」案再往上延燒　3線1警官被傳喚

獨／台中清苦5寶爸承諾結紮　毀約與妻再生1孩晉升「6寶爸」

譚艾珍、憲哥現身談詐騙　民調88%肯定「打詐儀錶板」揭真實數據

彰警逮車手阻詐「白目青蛙」衝進銀行掏槍搶劫　原來是演練

黃國昌點名不敢強制執行吳乃仁　北院：受託即扣押1700萬存款

單車從3樓室外梯俯衝1樓！彰化扇形車庫騎士玩命　公所要罰了

陳水扁涉洗錢案　北院更一審再判免訴

新北男右轉沒打燈被叭　攔車嗆「叭三小」！遭壯男壓地修理

桃園中山國小旁鐵皮倉庫起火！現場頻傳爆炸聲　校方急廣播關窗

無照又毒駕！新北男撞死單車女逃逸　檢起訴移請國民法庭審理

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

【泰格與雪兒】3M葉配

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

【泰格與雪兒】真是個笑話下集

馬路上驚見牛隻逛大街 警牽離車道告誡飼主帶回 #台南 #安南

胡椒粉加太多出事了！ 黑衣人持棍痛毆 #豆乳雞老闆 #台南

遭通緝18年大毒梟 #黃正成 遭押解抵台！正面曝光...曾名列十大惡人榜

【走路要看路】陸女邊走邊低頭滑手機　遭氂牛原地撞飛

#馬來西亞 理髮師耐心和自閉兒互動 媽感動：找了8年終於能好好剪

獨／台中警「集體開假單」案再往上延燒　3線1警官被傳喚

獨／台中清苦5寶爸承諾結紮　毀約與妻再生1孩晉升「6寶爸」

譚艾珍、憲哥現身談詐騙　民調88%肯定「打詐儀錶板」揭真實數據

彰警逮車手阻詐「白目青蛙」衝進銀行掏槍搶劫　原來是演練

黃國昌點名不敢強制執行吳乃仁　北院：受託即扣押1700萬存款

單車從3樓室外梯俯衝1樓！彰化扇形車庫騎士玩命　公所要罰了

陳水扁涉洗錢案　北院更一審再判免訴

新北男右轉沒打燈被叭　攔車嗆「叭三小」！遭壯男壓地修理

桃園中山國小旁鐵皮倉庫起火！現場頻傳爆炸聲　校方急廣播關窗

無照又毒駕！新北男撞死單車女逃逸　檢起訴移請國民法庭審理

最強創業平台！永慶加盟北北基2024破億加盟店2間、千萬業績菁英逾40位

路上被帥哥搭訕「會進一步認識？」　網友吐實話：機率比較高

瓦城2024年營收首破60億元寫新高　美國首店9月試營運

先探／別當韭菜　元月行情EPS才是硬道理

大學學測18日起連3天登場　竹市祝福考生金榜題名

小甜甜移居大陸「高樓層新家」曝光！　滿意1設施：期待安頓完

獨／台中警「集體開假單」案再往上延燒　3線1警官被傳喚

富邦金2024年賺逾1個股本暫居冠　全年豪賺1511.6億創新高

遭酸是老女人…金曲歌后「氣到狂瘦20公斤」　還被嫌太胖不能發片！

竹科工程師「初戀愛上人妻」　她談1條件就離婚！網傻：腦壞了嗎

來不及卸妝扮安娜貝爾看診　男童眼神哀怨...醫生也笑翻

社會熱門新聞

即／大漢橋17車連撞　水泥加壓車疑煞車失控

獨／邱軍撞死運將重大進展　女友指證他有喝酒

新婚男好心收留朋友　結果妻子被睡走

邱軍撞人前餐酒館聚餐！闆娘曝：不認識他衰被波及

還原5檢座吃奢宴現場！吳乃仁拄枴杖帶美女秘書入席

曾愛賭一夜輸贏40億　林秉文主導17年前假球案「害中華職棒染黑」

台中某國小女教練受刀傷　緊急送醫

「你們可以放過我嗎？」5寶辣媽賣毒養小孩

吳乃仁吃低消6萬日料店檢察官在場　北檢：進行行政調查

快訊／三重早餐店驚傳火警　警消急援射水灌救

虐死2歲童！網紅5寶媽求交保：兒女需要我　1原因延押

勒索麥當勞7千萬　消防夫妻判刑定讞

父逝留4地2房…獨子出國玩到頭七前一天　遺產繼承逆轉

嘉義布袋出現天坑　駕駛沒注意「整車掉落」畫面曝

更多熱門

相關新聞

還原5檢座吃奢宴現場！吳乃仁拄枴杖帶美女秘書入席

還原5檢座吃奢宴現場！吳乃仁拄枴杖帶美女秘書入席

民眾黨代理主席黃國昌昨指出，台北地檢署檢察官徐名駒等人，上月底與因售地案遭判刑定讞的台糖前董事長吳乃仁在高檔餐廳聚會，引起司法與政界議論，據了解，當天聚會本事徐名駒邀請檢察友人年終小聚，眾人用餐不到半小時，吳乃仁突然在女秘書陪同下現身入座，受邀檢察官皆不知吳乃仁為何出席，尬聊寒暄約2小時後結束散會。

傳4檢不知與吳乃仁同桌　昌酸這句

傳4檢不知與吳乃仁同桌　昌酸這句

黃國昌爆吳乃仁與北檢檢座吃飯　吳思瑤：待調查釐清別看圖說故事

黃國昌爆吳乃仁與北檢檢座吃飯　吳思瑤：待調查釐清別看圖說故事

昌爆吳乃仁出入高檔餐廳　一旁有北檢

昌爆吳乃仁出入高檔餐廳　一旁有北檢

行政執行署首場聯合法拍　進帳1.9億

行政執行署首場聯合法拍　進帳1.9億

關鍵字：

吳乃仁台糖賤賣土地背信強制執行扣押命令

讀者迴響

熱門新聞

《玩很大》2025首錄「4來賓含金量太高」

接受器捐後罹癌！　醫證實：來自捐贈者

打過麻疹疫苗「1APP就可查」！大票一查驚呆

沒遊客！墾丁3飯店驚傳熄燈

「1款飲料」喝出一堆病！癌王機率增22%　每周飲用上限曝

CBA球員把女友裝行李箱！拖回宿舍做作業

不只邱軍！　洪其德染毒無照酒駕「撞死洗碗工」毀星路

麻疹一開始像感冒　醫曝3常見症狀

小S遭鮮肉「襲胸摳私密部位」

即／大漢橋17車連撞　水泥加壓車疑煞車失控

饗饗爆食物中毒　雙月抱不平：未來可能沒人願意賣晚餐

路上多出白框框！彰化道路限縮惹議　民眾怒了

刺青女優「全裸攝影會」　奧客過分要求決定引退

北韓2脫北人妻遭「當庭處決」下場慘！

獨／邱軍撞死運將重大進展　女友指證他有喝酒

更多

最夯影音

更多

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

【泰格與雪兒】3M葉配

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

【泰格與雪兒】真是個笑話下集

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面