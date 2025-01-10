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陸央行暫停公開市場買入國債　第一季降準可能性增大

▲▼中國人民銀行（PBOC）。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國人民銀行宣布暫停公開市場國債買入操作。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸央行（中國人民銀行）10日宣布，鑒於近期政府債券市場持續供不應求，決定自2025年1月起暫停公開市場國債買入操作，後續將視國債市場供求狀況擇機恢復。值得注意的是，暫停買入國債，也代表著第一季降準的可能性增大。

大陸央行從去年8月起展開國債買賣操作，並在月末發布首個「國債買賣業務公告」。公告顯示，為貫徹落實中央金融工作會議相關要求，2024年8月人民銀行開展了公開市場國債買賣操作，向部分公開市場業務一級交易商買入短期限國債並賣出長期限國債，全月淨買入債券面值為1000億元。

此後，為加大貨幣政策逆週期調節力度，保持銀行體系流動性合理充裕，2024年9月、10月、11月、12月大陸央行均進行公開市場國債買賣操作，全月淨買入債券面值分別為2000億元、2000億元、2000億元、3000億元。

東方金誠研發部執行總監馮琳分析，從直接影響看，人民銀行暫停買入國債將減少對國債的需求，同時不排除人民銀行在暫停買入階段仍賣出長債的可能性，以此來調節債市供求關係。

馮琳認為，這意味著在前期多次提示風險並採取相應監管措施後，人民銀行對債市的調控力度加碼，旨在遏制近期債市收益率快速下行的「搶跑」勢頭，穩定市場預期，同時也有助於穩定人民幣匯率。

馮琳指出，後續若政府債券供給放量，長債收益率回升至合理水平，市場供求關係能夠自發地趨於平衡，人民銀行就有可能恢復買入國債，繼續發揮通過國債淨買入操作向市場投放中長期流動性的作用。

馮琳還說，受人民銀行暫停買入國債影響，短期內10年期國債收益率可能會出現較大幅度的回升，但在今年「適度寬鬆」的貨幣政策基調下，債牛的大方向難現根本性逆轉。

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