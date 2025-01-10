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人妻發現「老公私房錢200萬」：錢都我在管　網揭恐怖真相

人妻在老公的衣櫃裡發現200萬現金。（圖／翻攝自毒姑九賤婆媳討論區臉書）

▲人妻在老公的衣櫃裡發現200萬現金。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

夫妻之間通常會共享財產，但有些人會偷存私房錢。一名人妻整理房間時，意外發現老公藏的私房錢，總共有200萬現金，因而感到兩難，不知是否該攤牌，或是裝作不知道？

「我該問嗎？」原PO在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》提到，9日下午在整理房間，發現老公的衣櫃裡頭放了一個袋子，以為只是一些雜物，沒想太多就打開來，赫然發現裡面裝了一疊又一疊的鈔票，仔細數共有200萬

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原PO不禁困惑，老公平常的存摺和印章都是由她保管，薪水也是她在管理，每個月拿1萬2給老公當生活費，殊不知老公竟偷存了這麼一筆錢，內心百感交集，是該開門見山討論，或裝作不知道。

此文一出，引發熱烈討論，網友紛紛留言：「說不定是緊急備用金」、「大樂透得主？」、「薪水都妳在管了，是我我不問」、「恭喜提早領年終」、「我會問，但不會拿」、「恭喜今年紅包已到手」。

另外，也有許多人建議要弄清楚錢的來源，假如涉及違法會出事，「問清楚吧，如果只是私房錢或備用金什麼的就還好，怕是什麼奇怪來源的錢」、「有可能是車手」、「怎麼會覺得他有200萬私房錢而不是特別用途，不是擔心是不是發生什麼事」、「不可能是私房錢，怎麼會整本的？」

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